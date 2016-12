Những bức ảnh tình cha mẹ gây xúc động nhất năm 2016

Tờ Daily Mail đã chọn ra 22 bức ảnh tình cha mẹ xúc động nhất từ hàng triệu bức ảnh được ghi lại trong năm 2016.

Tháng mười một vừa rồi, bà mẹ người Mỹ Lauren Vinje đã sưởi ấm hàng triệu trái tim trên khắp thế giới khi ghi sẻ một bức ảnh xúc động ghi lại nụ cười ngọt ngào của cô con gái bị sinh non không lâu sau khi cô bé chào đời. Cô viết, "Cô con gái 5 ngày tuổi của chúng tôi nặng 1.7kg, con bé rất hạnh phúc khi được sống."

Cô con gái nặng 1,7kg của Vinje.

Khoảnh khắc cậu bé Jordan Blair 3 tháng tuổi nghe được những âm thanh đầu tiên nhờ thiết bị trợ thính đã được mẹ ghi lại trong một đoạn video xúc động. Mẹ của Jordan, cô Taryn Blair đã không thể kìm được nước mắt khi Jordan bật cười khanh khách sau khi cậu bé nghe được giọng nói của mẹ.

Jordan bật cười khi lần đầu nghe được giọng nói của mẹ. Bà mẹ hai con Kim Guiley ở California đã bất ngờ nổi tiếng hồi tháng mười một vừa qua khi cô chia sẻ khoảnh khắc cô nhận ra đứa con mới chào đời thực ra là một bé trai thay vì một bé gái như suy nghĩ của cô.

Cô Guiley khi phát hiện đứa con mới chào đời là con trai.

Cô Guiley chia sẻ: "Sau thời gian dài mơ ước có một cậu con trai, nhưng trong vài tháng gần đây chúng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ có một cô con gái nữa". Cô miêu tả, sau khi đứa trẻ chào đời một hoặc hai phút, cô đã mở chân của đứa trẻ ra và phát hiện ra họ đã có một cậu con trai.

Trong tháng tư, nữ nhiếp ảnh gia và blogger 30 tuổi Kelli Bannister ở thành phố Perth, miền Đông Australia, cũng chia sẻ môt bức ảnh ghi lại hình ảnh cô đang ôm ấp cô con gái nhỏ bị ốm dưới màn nước trong nhà tắm. Đặc biệt hơn, bức ảnh này được cậu con trai 5 tuổi của cô chụp lại bằng một chiếc điện thoại.

Bức ảnh được cậu con trai Taj 5 tuổi của Bannister ghi lại.

Hồi tháng 2, bà mẹ 22 tuổi Haddas Ancliffe ở thành phố Gold Coast, Queensland, Australia đã được nhiều người tán dương sau khi chia sẻ một bức ảnh của cô đang cho con bú ngay tại một đám cưới. Cô viết: "Chỉ tôi và thằng bé có đồ uống." Với những lời nhận xét tiêu cực về bức ảnh, cô Anscliffe trả lời: "Sao mọi người lại không thể chấp nhận chuyện nhận nhưng vẫn thưởng thức một cô gái trong bộ bikini thiếu vải?".

Bức ảnh nhận được sự tán dương của Ancliffe.

Trước ngày lễ giáng sinh đầu tiên trong đời, cậu bé Ethan Giampapa trong bộ đồ yêu tinh nhỏ đã được những bức ảnh ghi lại khi lần đầu tiên được gặp ông già noel. Mẹ Ethan, cô Nicole Giampapa chia sẻ, "Những bức hình giáng sinh đầu tiên có kết quả tốt hơn mong đợi. Điều kỳ diệu trong mắt thằng bé khiến tôi rất hạnh phúc."

Cậu bé Ethan hạnh phúc trong lễ giáng sinh đầu tiên.

Dự án Lời chào Đầu tiên (First Hello Project) do Bel Pangburn và River Benett hướng tới khám phá những cảm xúc sâu lắng nhất của con người khi chia sẻ những bức ảnh ghi lại lần đầu tiên bố mẹ và đứa con mới chào đời gặp mặt. Pangburn và Benett cho biết: "Không một điều gì có thể tạo ra được những cảm xúc chân thực đó và chúng tôi rất khao khát được ghi lại."

Những bức ảnh đầy cảm xúc của họ được chia sẻ rộng rãi trên Instagram thefirsthello.

Một trong số những bức ảnh được The First Hello Project chia sẻ.

Nhưng cũng có nhiều bức ảnh phản chiếu nỗi xót xa và đau đớn mà nhiều người làm cha, làm mẹ phải trải qua.

Cuối tháng mười một vừa rồi, bà mẹ Jahanna Morton ở New York đã ghi lại giây phút cô con gái nhỏ Clara Ray của cô lần đầu được nhìn thấy tuyết rơi. Trước đó, cô bé được các bác sỹ chẩn đoán không thể sống sót khi chào đời do một căn bệnh tim nghiêm trọng.

Cô bé Clara lần đầu được nhìn thấy tuyết rơi.

Cô bé cười rất hạnh phúc.

Nhiếp ảnh gia người Australia James Day đã ghi lại bức ảnh Nancy và Charlie McLean nói lời chào tạm biệt cuối cùng với cậu con trai 7 ngày tuổi Edison. Edison là con trai đầu lòng của Nancy và Charlie. Cậu bé bị chẩn đoán mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp về trao đổi chất trong ngày thứ ba sau khi chào đời.

Lời tạm biệt cuối cùng của Nancy và Charlie với cậu con trai 7 ngày tuổi Edison.

Tháng mười hai, một bà mẹ ở Queensland cũng đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của bản thân khi mất đi cô con gái Evelyn Rose Ryan bởi cô bé qua đời chỉ 4 giờ sau sinh. Một bức ảnh đã ghi lại những giờ phút bà mẹ và con gái ở bên nhau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trước khi Evelyn qua đời bởi một căn bệnh tim nghiêm trọng.

Lần cuối cùng Evelyn được mẹ ôm vào lòng.

Nhiều bức ảnh ấm áp ghi lại khoảng thời gian trước-sau của những em bé sinh non cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Những bức ảnh này được chính bố mẹ của những em bé này chia sẻ cho sự kiện Wearing Green for Premmies được tổ chức hồi tháng tư vừa rồi.