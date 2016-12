Những bộ phận cơ thể đạt danh hiệu "nhất" thế giới

Vòng eo nhỏ nhất thế giới thuộc về cô Cathie Jung với số đo 38cm. Với thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát, Cathie Jung tự nhận mình là nữ hoàng áo corset cũng không sai khi liên tục mặc áo corset từ năm này qua năm khác. Cô Cathie Jung đã lập kỷ lục Guinness vào năm 2007 với vòng eo của mình. Đôi chân dài nhất thế giới thuộc về một người phụ nữ Nga có tên Svetlana Pankratova và cũng từng được ghi vào kỷ lục Guinness. Mặc dù không phải là người phụ nữ cao nhất thế giới nhưng đôi chân của cô dài tới 132cm. Với chiều cao 196cm, cô có đôi chân cỡ 46 nên rất khó chọn giày. Với bộ râu dài 27,9cm, cô Vivian Wheeler được tặng danh hiệu người phụ nữ có bộ râu dài nhất. Được biết cô bắt đầu cạo râu từ năm 7 tuổi nhưng đến năm 1993 thì ngừng để râu mọc tự nhiên. Một người đàn ông Trung Quốc tên Lui Hua bị một bệnh hiếm gặp có tên là bệnh ngón lớn. Khi nhập viện vào năm 2007, ngón tay cái của anh dài 26cm và ngón trỏ dài 30cm. Một nữ sinh người Đức đã lập kỷ lục Guinnes vì cái lưỡi lớn dài 7cm của mình. Cô học sinh 12 tuổi này có thể dùng lưỡi liếm kem dính ở tận đáy ốc quế trong khi bạn bè phải dùng tay. Người phụ nữ sống tại Utah (Mỹ) Lee Redmond đã không cắt móng tay của mình từ năm 1979 và nuôi móng tay rất cẩn thận để dài tới 8,65m và cũng được ghi vào kỷ lục Guinnes là người có móng tay dài nhất. Không may là khi bị tai nạn ô tô vào năm 2009 thì móng tay đã gãy. Một người Ấn Độ làm nghề bán tạp phẩm có một mục tiêu hết sức lạ lùng là trở thành người có lông tai dài nhất thế giới và vào năm 2003 đã đạt được ước nguyện của mình khi lông tai dài tới 13,2cm. Nhưng điều này vẫn không khiến ông từ bỏ việc nuôi lông tai sao cho dài và giờ đã đạt kích thước 25cm. Ông Mehmet Ozyurek sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1949 là người có chiếc mũi dài nhất thế giới. Khi đo vào năm 2007 thì chiếc mũi của ông dài 8,8cm. Cùng với một người Ấn Độ khác là Pranamya Menaria thì cậu bé Devendra Harne cũng lập kỷ lục thế giới là người có nhiều ngón tay ngón chân nhất với 12 ngón tay và 13 ngón chân. Đây là hậu quả của dị tật thừa ngón. Frank Ames of Saranac sống ở New York cũng lập kỷ lục Guinnes với cặp lông mày dài 9,6cm của mình. Ông cho biết không hiểu tại sao lông mày của mình lúc nào cũng mọc dài ra như vậy

