Những bộ đầm đẹp nhất trên thảm đỏ Oscar mọi thời đại

Chiếc váy trị giá 4,000 USD được Grace Kelly mặc trong lễ trao giải Oscar năm 1955 khi đó cô giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim "The Country Girl". Gwyneth đã chọn một bộ đầm lộng lẫy taffeta cánh hoa màu hồng của Ralph Lauren cho lần xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 1999, nơi cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Oscar cho vai diễn trong “Shakespeare In Love”. Cate Blanchett diện chiếc váy khoe lưng trần gợi cảm của Jean Paul Gaultier vào năm 2000. Bộ đầm gây ấn tượng với những sợi dây cũng như phụ kiện bằng vàng. Julia Roberts diện chiếc váy mang phong cách vintage màu đen tuyền của hãng Valentino vào năm 2001. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi Halle Berry khoe thân hình nóng bỏng, thắt đáy lưng ong với bộ đầm xuyên thấu của hãng Elie Saab vào năm 2002. Với sự đơn giản của màu xanh thẫm, Hilary Swank đã chọn bộ váy của Guy Laroche để diện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2005. Chiếc đầm đen sang trọng, xẻ đùi sâu khiến của hãng Versace cho Angelina Jolie trở nên quyến rũ hơn trên thảm đỏ Oscar năm 2012. Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Oscar 2013 Jennifer Lawrence khiến người ta trầm trồ vì sự lộng lẫy của mình trong chiếc váy bồng bềnh nhiều tầng như một nàng công chúa do Christian Dior thiết kế. Lupita Nyong’o diện chiếc đầm được đính 6,000 viên ngọc trai của hãng Calvin Klein vào năm 2015. Chiếc đầm có trị giá 150,000 USD. Ruth Negga nổi bật trên thảm đỏ 2017 khi chọn chiếc đầm đỏ rữc rỡ của Valentino.

