Những bệnh ung thư khó phát hiện sớm cực nguy hiểm

Ung thư tinh hoàn. Giai đoạn đầu của bệnh ung thư tinh hoàn thường không có dấu hiệu gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chú ý thì người bệnh có thể tự phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, hiệu quả điều trị sẽ tốt, vẫn đảm bảo khả năng sinh sản. Đối với những người có nguy cơ cao như: Những người ở trong gia đình có tiền sử ung thư tinh hoàn; Tinh hoàn ẩn không di chuyển xuống bìu trong tuổi thiếu niên; Bị chấn thương tinh hoàn; Viêm tinh hoàn do quai bị sau tuổi dậy thì; Những người làm việc trong điều kiện nhiệt độ quá nóng như thợ mỏ, lái xe đường dài,… cần thường xuyên kiểm tra tinh hoàn và khám nam khoa định kỳ để phát hiện sớm ung thư tinh hoàn. Ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng là ung thư gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết dấu hiệu sớm của bệnh ung thư đại trực tràng đều không được chú ý nên rất nhiều trường hợp chẩn đoán bệnh ở giai đoạn muộn, không thể cứu chữa. Một số triệu chứng của ung thư đại tràng như viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích...có thể bị lơ là vì nghĩ là không có gì đặc biệt. Ung thư tuyến tiền liệt. Ung thư tiền liệt tuyến là một trong những loại ung thư âm thầm, lặng lẽ tàn phá sức khỏe và chức năng sinh lý của đàn ông. Nguyên nhân do giai đoạn đầu bệnh không có các triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt rõ ràng. Điều này do các tế bào ác tính thường phát triển “dần dần” qua thời gian, lúc đó nó chưa đủ lớn để tạo áp lực lên niệu đạo. Ung thư tiền liệt tuyến là một trong những loại ung thư âm thầm, lặng lẽ tàn phá sức khỏe và chức năng sinh lý của đàn ông. Nguyên nhân do giai đoạn đầu bệnh không có các triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt rõ ràng. Điều này do các tế bào ác tính thường phát triển “dần dần” qua thời gian, lúc đó nó chưa đủ lớn để tạo áp lực lên niệu đạo.

