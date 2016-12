Nhìn màu môi chẩn đoán tình trạng sức khỏe

Môi màu đỏ, đỏ đậm hoặc có hơi màu tím: Có thể do cơ thể bạn đang bị nóng trong hoặc do đau răng, đau đầu, chóng mặt, táo bón... Môi bạn nhợt nhạt có thể cho mệt mỏi, thiếu ngủ, đau lưng, yếu sinh lý... Nếu màu môi của bạn nhợt nhạt cơ thể lại xanh xao có thể là dấu hiệu của bệnh tim, phổi hoặc cảnh báo tình trạng thiếu máu và thiếu sắt trong cơ thể. Màu môi thâm tái có thể do mạch máu trong cơ thể bị tắc nghẽn. Hoặc do bạn đang mắc bệnh thấp khớp. Ngoài ra màu môi này cũng cảnh báo tình trạng thận và lá lách của bạn đang bị yếu. Môi đột nhiên có màu đỏ như son có thể do bạn đang bị sốt hoặc mắc các bệnh về tim, cao huyết áp. Môi tái xanh có thể do bạn bị khó thở hoặc chuẩn bị lên cơn hen suyễn. Môi thâm đen có thể cảnh báo cơ thể bạn bị nhiễm độc cần giải độc hoặc tới bệnh viện chữa trị kịp thời. Ảnh: Pinterest, WebMD.

