Nhất định phải giữ lại hạt quả này vì công dụng như tiên dược

Thời gian gần đây, trên mạng chia sẻ công dụng của rất nhiều loại hạt. Tuy nhiên, theo lương y Vũ Quốc Trung, không phải loại hạt nào bỏ đi cũng có công dụng. Tuy vậy, hạt me lại có giá trị ít ai biết đến.

Hạt me lại có giá trị chữa ho ít ai biết đến.

Trên thực tế, khi ăn quả me, người ta thường chỉ ăn cùi và có vị chua bên trong vỏ rồi vứt ngay hạt đi, không ai giữ lại hạt này. Nhưng điều đặc biệt loại hạt bỏ đi ấy lại là loại hạt "thần thánh" rất tốt cho sức khỏe.



“Mặc dù không được coi là một vị thuốc trong Đông Y nhưng hạt me có thể chữa ho hiệu quả”, lương y Vũ Quốc Trung nói.

Bên cạnh đó, nước hạt me có thể dùng như loại nước súc họng tự nhiên vì nó giàu chất chống viêm và các thành phần kháng khuẩn giúp chống lại đau họng, cảm lạnh và ho.

Ngoài ra, hạt me còn có công dụng tốt cho tiêu hóa, trị chứng khó tiêu. Dùng nước hạt me uống một chút sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Cũng theo lương y Vũ Quốc Trung, ngoài hạt me có công dụng thì quả me cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như điều trị táo bón, làm đẹp da, kiểm soát cholesterol bởi trong quả me chứa khá nhiều chất niacin, một loại vitamin B rất quan trọng với sức khỏe. Chất này có thể giúp giảm cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể.

Quả me còn có công dụng kiểm soát huyết áp, ngừa béo phì vì chứa kali. Do đó, nó có tác dụng kiểm soát huyết áp rất tốt.

Me cũng là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất xơ có tác dụng điều hòa nhu động ruột, nhuận tràng tự nhiên mà không gây tác dụng phụ. Do đó, bổ sung me vào thực đơn hàng ngày có thể ngăn ngừa táo bón rất hiệu quả.