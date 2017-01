Nhận diện các loại thuốc, TPCN bị thu hồi đầu năm 2017

Sau đây, Kiến Thức xin điểm danh lại giúp người tiêu dùng nhận biết được được về hình ảnh, số lô thuốc của những loại thuốc, TPCN bị thu hồi đình chỉ lưu hành do có vấn đề về chất lượng. Đầu tiên phải kể đến sản phẩm Viên nang Tư âm bổ thận Đại Hồng Phúc một sản phẩm có công dụng bổ thận âm, nhuận phế, sinh tân dịch. Do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Phục linh và độ ẩm nên một số sản phẩm này mới bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Lô thuốc Tư âm bổ thận Đại Hồng Phúc bị đình chỉ lưu hành thu hồi có số lô 041214C, NSX: 05/12/2014, HSD: 12/2017, SĐK: V611-H12-10 do Cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc y học cổ truyền Đại Hồng Phúc địa chỉ E9/202D ,Thế Lữ, Ấp 6 , Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thuốc này được quảng cáo với công dụng cường âm, tráng dương, sinh tân dịch. Thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành rất được ưa chuộng để chữa trị cảm cúm, xổ mũi, nhức đầu ở nước ta. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần xem xét kĩ khi mua sản phẩm vì 1 lô thuốc đã bị đình chỉ lưu hành thu hồi toàn quốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng, giới hạn nhiễm khuẩn. Lô thuốc bị thu hồi người tiêu dùng cần lưu ý có số lô: 02, ngày sản xuất: 8/9/2015, hạn dùng: 7/9/2018, số đăng ký: V483-H12-10. Ảnh: Đời sống Việt Nam. Thực phẩm chức năng Philatop của Công ty cổ phần Dược phẩm Đại Y bị yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc cũng là một sản phẩm cần chú ý khi chọn mua những sản phẩm thực phẩm chức năng với mục đích bồi bổ cơ thể, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, người mới ốm dậy hoặc người mới phẫu thuật. Song song với đó, các bà mẹ trẻ khi tìm mua những sản phẩm Siro Bổ phế phải tránh sản phẩm Siro ho Đại Y cũng là 1 trong 21 sản phẩm thuốc TPCN của công ty Đại Y bị yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: VTC Một sản phẩm thực phẩm chức năng khác bị vào sổ đen đầu năm 2017 là TPCN men vi sinh sống Biolac của BIOPHARCO. Sản phẩn này thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa cho người lớn và trẻ nhở. Cuối cùng trong danh sách này không thể bỏ quan thuốc chống phù nề Daeshin Protase của VIMEDIMEX VN. Thuốc thường được chỉ định sử dụng chống phù nề cho các trường hợp viêm sưng, sau phẫu thuật. Lô bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc có số lô: 5009, NSX: 9/9/2015, HSD: 8/9/2018, SĐK: VN-13103-11.

Sau đây, Kiến Thức xin điểm danh lại giúp người tiêu dùng nhận biết được được về hình ảnh, số lô thuốc của những loại thuốc, TPCN bị thu hồi đình chỉ lưu hành do có vấn đề về chất lượng. Đầu tiên phải kể đến sản phẩm Viên nang Tư âm bổ thận Đại Hồng Phúc một sản phẩm có công dụng bổ thận âm, nhuận phế, sinh tân dịch. Do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Phục linh và độ ẩm nên một số sản phẩm này mới bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Lô thuốc Tư âm bổ thận Đại Hồng Phúc bị đình chỉ lưu hành thu hồi có số lô 041214C, NSX: 05/12/2014, HSD: 12/2017, SĐK: V611-H12-10 do Cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc y học cổ truyền Đại Hồng Phúc địa chỉ E9/202D ,Thế Lữ, Ấp 6 , Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thuốc này được quảng cáo với công dụng cường âm, tráng dương, sinh tân dịch. Thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành rất được ưa chuộng để chữa trị cảm cúm, xổ mũi, nhức đầu ở nước ta. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần xem xét kĩ khi mua sản phẩm vì 1 lô thuốc đã bị đình chỉ lưu hành thu hồi toàn quốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng, giới hạn nhiễm khuẩn. Lô thuốc bị thu hồi người tiêu dùng cần lưu ý có số lô: 02, ngày sản xuất: 8/9/2015, hạn dùng: 7/9/2018, số đăng ký: V483-H12-10. Ảnh: Đời sống Việt Nam. Thực phẩm chức năng Philatop của Công ty cổ phần Dược phẩm Đại Y bị yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc cũng là một sản phẩm cần chú ý khi chọn mua những sản phẩm thực phẩm chức năng với mục đích bồi bổ cơ thể, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, người mới ốm dậy hoặc người mới phẫu thuật. Song song với đó, các bà mẹ trẻ khi tìm mua những sản phẩm Siro Bổ phế phải tránh sản phẩm Siro ho Đại Y cũng là 1 trong 21 sản phẩm thuốc TPCN của công ty Đại Y bị yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: VTC Một sản phẩm thực phẩm chức năng khác bị vào sổ đen đầu năm 2017 là TPCN men vi sinh sống Biolac của BIOPHARCO. Sản phẩn này thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa cho người lớn và trẻ nhở. Cuối cùng trong danh sách này không thể bỏ quan thuốc chống phù nề Daeshin Protase của VIMEDIMEX VN. Thuốc thường được chỉ định sử dụng chống phù nề cho các trường hợp viêm sưng, sau phẫu thuật. Lô bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc có số lô: 5009, NSX: 9/9/2015, HSD: 8/9/2018, SĐK: VN-13103-11.