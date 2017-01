Nhà hàng yêu cầu khách tập thể dục mới được ăn trưa

Một mô hình quán cà phê thể dục độc đáo phục vụ đồ ăn miễn phí mới được khai trương tại thủ đô London, Anh. Nếu bạn đang nghĩ rằng quán cà phê độc đáo này giống như quán cà phê chó mèo vừa ăn vừa chơi với động vật hay quán cà phê sách vừa ăn vừa đọc sách hay quán này vừa ăn vừa tập thể dục thì bạn đã lầm.



Lượt truy cập Tại “Run For Your Bun” (chạy để đổi lấy bánh mì) bạn không dùng tiền để mua đồ ăn mà dùng sức khỏe. Những người đến tập tại đây sẽ tập một bài tập HIIT kéo dài 6 phút để được phục vụ đồ ăn miễn phí. Mô hình cà phê độc đáo này là con đẻ của người sở hữu hệ thống câu lạc bộ David Lloyd sau khi nghiên cứu thấy 90% thời gian của dân công sở là ngồi một chỗ. Quán cà phê này ra đời nhằm khuyến khích dân công sở năng động hơn trong những ngày làm việc đồng thời nhấn mạnh vai trò của chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện thường xuyên. Để có được một bữa ăn trưa thể dục, khách hàng bắt buộc phải đặt chỗ trước, sau đó tới quán và chọn món từ thực đơn gồm có cá hồi hun khói, bánh mì hay burger…Chẳng hạn như để đổi lấy một cái bánh burger, khách hàng phải bỏ công sức cho 2 phút tập chèo thuyền, 1 phút plank, 3 phút đạp xe, 1 phút gập bụng, 1 phút squat rồi lại 2 phút chèo thuyền. Tuy nhiên, HIIT là bài tập cường độ rất cao nhằm đẩy nhịp tim lên mức cao để đốt mỡ. Tập HIIT khá mệt vì giữa mỗi bài tập chỉ được nghỉ đúng 30 giây, nên để có một bữa ăn trưa miễn phí thì công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi tập xong, khách hàng sẽ được mời ngồi một chỗ ở khu vực cà phê và được phục vụ món ăn đã chọn. Hỏi về lý do thực hiện mô hình này, David Lloyd cho biết mục đích của quán không phải là tập để đốt hết số calo đã nạp vào mà chỉ là để mọi người hiểu rằng ăn uống và tập luyện là 2 điều cần làm song song để có một cuộc sống khỏe mạnh. Một khách hàng đã tập xong và đang thưởng thức thành quả.

Một mô hình quán cà phê thể dục độc đáo phục vụ đồ ăn miễn phí mới được khai trương tại thủ đô London, Anh.



Lượt truy cập Nếu bạn đang nghĩ rằng quán cà phê độc đáo này giống như quán cà phê chó mèo vừa ăn vừa chơi với động vật hay quán cà phê sách vừa ăn vừa đọc sách hay quán này vừa ăn vừa tập thể dục thì bạn đã lầm. Tại “Run For Your Bun” (chạy để đổi lấy bánh mì) bạn không dùng tiền để mua đồ ăn mà dùng sức khỏe. Những người đến tập tại đây sẽ tập một bài tập HIIT kéo dài 6 phút để được phục vụ đồ ăn miễn phí. Mô hình cà phê độc đáo này là con đẻ của người sở hữu hệ thống câu lạc bộ David Lloyd sau khi nghiên cứu thấy 90% thời gian của dân công sở là ngồi một chỗ. Quán cà phê này ra đời nhằm khuyến khích dân công sở năng động hơn trong những ngày làm việc đồng thời nhấn mạnh vai trò của chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện thường xuyên. Để có được một bữa ăn trưa thể dục , khách hàng bắt buộc phải đặt chỗ trước, sau đó tới quán và chọn món từ thực đơn gồm có cá hồi hun khói, bánh mì hay burger…Chẳng hạn như để đổi lấy một cái bánh burger, khách hàng phải bỏ công sức cho 2 phút tập chèo thuyền, 1 phút plank, 3 phút đạp xe, 1 phút gập bụng, 1 phút squat rồi lại 2 phút chèo thuyền. Tuy nhiên, HIIT là bài tập cường độ rất cao nhằm đẩy nhịp tim lên mức cao để đốt mỡ. Tập HIIT khá mệt vì giữa mỗi bài tập chỉ được nghỉ đúng 30 giây, nên để có một bữa ăn trưa miễn phí thì công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi tập xong, khách hàng sẽ được mời ngồi một chỗ ở khu vực cà phê và được phục vụ món ăn đã chọn. Hỏi về lý do thực hiện mô hình này, David Lloyd cho biết mục đích của quán không phải là tập để đốt hết số calo đã nạp vào mà chỉ là để mọi người hiểu rằng ăn uống và tập luyện là 2 điều cần làm song song để có một cuộc sống khỏe mạnh. Một khách hàng đã tập xong và đang thưởng thức thành quả.