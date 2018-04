Nguyên nhân vợ chồng cứ ôm nhau ngủ im thin thít mỗi khi trời mưa

Không riêng gì buổi sáng mà bất kỳ khi nào trời mưa chúng ta cũng có cảm giác buồn ngủ và ngủ rất ngon. Tiếng mưa tí tách rơi, không khí mát hơn, tĩnh tại hơn níu giữ ta nằm lại, gối đầu vào bờ vai người thương và ngủ thiếp đi mất. Bạn cứ nghĩ rằng điều đó là tự nhiên ư? Không đâu, chúng ta như vậy là đều có nguyên nhân cả đấy!

Ảnh minh họa. 1. Tiếng mưa rơi



Mỗi ngày, tai của chúng ta phải tiếp nhận rất nhiều âm thanh khó chịu như tiếng còi xe, tiếng khóc, tiếng nói cười, tiếng gõ bàn phím... khiến ta ức chế và mệt mỏi. Nhưng tiếng mưa lại được ưu ái gọi là tiếng ồn trắng, nó xuất hiện nhẹ nhàng khiến ta không nhận thức được sự biến đổi của nó và ru ta vào giấc ngủ. Tiếng mưa rơi là một trong những âm thanh tuyệt vời khiến ta ngủ ngon, tập trung làm việc và dỗ em bé khóc nữa đấy.

Tiết tấu lặp đi lặp lại khá đơn điệu của tiếng mưa cũng khiến vỏ não bị ức chế, giảm độ hưng phấn, "ru" ta vào giấc ngủ dễ hơn, êm đềm và thư thái.

2. Hoóc-môn Melatonin

Trong cơ thể tồn tại một loại hoóc-môn tên là Melatonin giúp điều chỉnh chu trình thức - ngủ của con người. Nó tạo ra giấc ngủ sinh lý, giúp chúng ta ngủ sâu, ngủ ngon và sảng khoái khi tỉnh dậy.

Khi mưa, bầu không khí trầm xuống và ánh sáng ít đi (nếu là ban ngày) và khiến màn đêm trở nên đậm đặc hơn (vào ban đêm). Khi không có nhiều ánh sáng, cơ thể tiết ra nhiều Melatonin hơn, đưa ta chìm sâu vào giấc ngủ một cách thật êm ái.

Thế nên không phải vô duyên vô cớ mà ta tự dưng lười biếng, thiếu động lực và uể oải. Mưa mà, nên cơ thể bị thiếu hụt hoóc-môn đó thôi.

3. Độ dài của cơn mưa

Cơn mưa luôn bắt đầu vào lúc ta ngủ và kéo dài cho đến khi ta thức dậy. Cảm giác này khiến cơ thể uể oải hơn và cứ thế trùm chăn lên... ngủ tiếp. Với những cặp tình nhân, khi một người ngủ say sẽ khiến người kia cảm thấy an tâm theo, và đó là lý do nằm bên người thương nghe tiếng mưa lại trở nên thú vị đến vậy.