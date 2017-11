Nguyên nhân khiến bạn ăn chay mà vẫn mỡ máu, tiểu đường

Ăn chay vẫn có thể cung cấp đầy đủ chất đạm, chất béo, chất bột đường vitamin và khoáng chất, dưỡng chất cho cơ thể. Ngoài ra, lợi thế lớn nhất từ việc ăn chay là chất đạm, chất béo đều có nguồn gốc từ thực vật, không chứa cholesterol, hơn nữa rất giàu chất xơ. Ảnh: QQ. Ăn chay có thể giảm được nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, điều này chủ yếu là do mức độ cholesterol, các axit béo bão hòa, axit béo tổng hợp, muối natri có trong trong thực phẩm chay thấp. Ảnh: baidu. Ngoài ra, các thực phẩm chay còn chứa hàm lượng magiê, vitamin C, E... cao, khi cơ thể tiêu hóa và hấp thu những chất này sẽ làm giảm lượng cholesterol tương ứng. Ảnh: baidu. Thực phẩm chay cũng chứa nhiều chất phytochemical như polyphenols, flavonoids có khả năng ức chế việc hình thành và hấp thu cholesterol của cơ thể. Ảnh: nipic. Do đó, việc theo đuổi một chế độ ăn chay lành mạnh sẽ tốt cho sức khỏe, có thể giúp hạ được mỡ máu, giảm được nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2, các bệnh tim mạch và nhiều bệnh khác. Ảnh: quanjing. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều người đã theo chuyển sang chế độ ăn chay nhưng vì sao cơ thể vẫn béo, vẫn bị mỡ máu, thậm chí gan cũng nhiễm mỡ, và tiểu đương tuýp 2? Ảnh: paixin. Đây là một trong những thực trạng nhiều người gặp phải, phần lớn mọi người cho rằng, chỉ cần không ăn thịt, giảm lượng dầu thích hợp sẽ hạ được mỡ máu, hạ được mỡ gan và tránh được bệnh tiểu đường. Ảnh: paixin. Tuy nhiên, để bù lại phần năng lượng thiếu hụt và để chống lại những cơn đói mọi người tăng cường ăn thêm tinh bột, hoa quả và các thực phẩm khác dẫn đến dư thừa năng lượng. Đặc biệt là lượng carbohydrate dư thừa sẽ tích lũy thành mỡ thừa trong cơ thể, từ đó làm tăng mỡ máu và tình trạng gan nhiễm mỡ. Ảnh: 3lian. Vì thế, muốn phát huy được tác dụng của việc ăn chay với sức khỏe cần phải theo đuổi một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng. Không nên tự ý ăn chay một cách mù quáng mà cần phải theo chỉ dẫn của bác sĩ dinh dưỡng. Ảnh: diyitui. Chỉ khi bạn có một chế độ ăn chay cân bằng và lành mạnh thì mới có thể phát huy được tác dụng bảo vệ sức khỏe còn không thì sẽ ngược lại. Ảnh: zcool.

Ăn chay vẫn có thể cung cấp đầy đủ chất đạm, chất béo, chất bột đường vitamin và khoáng chất, dưỡng chất cho cơ thể. Ngoài ra, lợi thế lớn nhất từ việc ăn chay là chất đạm, chất béo đều có nguồn gốc từ thực vật, không chứa cholesterol, hơn nữa rất giàu chất xơ. Ảnh: QQ. Ăn chay có thể giảm được nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, điều này chủ yếu là do mức độ cholesterol, các axit béo bão hòa, axit béo tổng hợp, muối natri có trong trong thực phẩm chay thấp. Ảnh: baidu. Ngoài ra, các thực phẩm chay còn chứa hàm lượng magiê, vitamin C, E... cao, khi cơ thể tiêu hóa và hấp thu những chất này sẽ làm giảm lượng cholesterol tương ứng. Ảnh: baidu. Thực phẩm chay cũng chứa nhiều chất phytochemical như polyphenols, flavonoids có khả năng ức chế việc hình thành và hấp thu cholesterol của cơ thể. Ảnh: nipic. Do đó, việc theo đuổi một chế độ ăn chay lành mạnh sẽ tốt cho sức khỏe, có thể giúp hạ được mỡ máu, giảm được nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2, các bệnh tim mạch và nhiều bệnh khác. Ảnh: quanjing. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều người đã theo chuyển sang chế độ ăn chay nhưng vì sao cơ thể vẫn béo, vẫn bị mỡ máu, thậm chí gan cũng nhiễm mỡ, và tiểu đương tuýp 2? Ảnh: paixin. Đây là một trong những thực trạng nhiều người gặp phải, phần lớn mọi người cho rằng, chỉ cần không ăn thịt, giảm lượng dầu thích hợp sẽ hạ được mỡ máu, hạ được mỡ gan và tránh được bệnh tiểu đường. Ảnh: paixin. Tuy nhiên, để bù lại phần năng lượng thiếu hụt và để chống lại những cơn đói mọi người tăng cường ăn thêm tinh bột, hoa quả và các thực phẩm khác dẫn đến dư thừa năng lượng. Đặc biệt là lượng carbohydrate dư thừa sẽ tích lũy thành mỡ thừa trong cơ thể, từ đó làm tăng mỡ máu và tình trạng gan nhiễm mỡ. Ảnh: 3lian. Vì thế, muốn phát huy được tác dụng của việc ăn chay với sức khỏe cần phải theo đuổi một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng. Không nên tự ý ăn chay một cách mù quáng mà cần phải theo chỉ dẫn của bác sĩ dinh dưỡng. Ảnh: diyitui. Chỉ khi bạn có một chế độ ăn chay cân bằng và lành mạnh thì mới có thể phát huy được tác dụng bảo vệ sức khỏe còn không thì sẽ ngược lại. Ảnh: zcool.