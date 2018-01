Nguyên do nào dẫn đàn bà đến... 'ăn vụng'?

Theo các chuyên gia phụ nữ ngoại tình có thiên về động cơ tình cảm nên rất dễ say đắm si mê, điều này là rất nguy hiểm khác với các ông chồng hầu hết là do nhu cầu sinh lý. Do vậy việc phụ nữ ngoại tình thực tế đã có không ít người bỏ chồng con đi theo người tình một cách mù quáng.