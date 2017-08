Nguy hiểm gì xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều táo đỏ?

Táo đỏ tính ấm có vị ngọt, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như protein, chất béo, đường, canxi, phốt pho, sắt, magiê và giàu vitamin,carotene. Vì lý do đó táo đỏ luôn được coi là thực phẩm vàng đối với sức khỏe của con người. Ảnh: nipic. Theo Đông y, công dụng chủ yếu của táo đỏ là bổ trung ích khí, bổ huyết an thần, kiện tỳ bổ vị, tăng sức đề kháng, tăng cường cơ bắp, bảo vệ gan, ngăn ngừa dị ứng, kháng khuẩn, chống viêm.... Ảnh: sohu Đối với liều điều trị dành cho phụ nữ sau sinh, người thiếu máu, người sau phẫu thuật… một ngày có thể dùng 9-10 quả. Ảnh: tuniu. Tuy nhiên, với liều bổ sung bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng một ngày chỉ nên ăn 5-6 quả nhỏ và 2-3 quả to. Do táo đỏ chứa hàm lượng đường và các chất rất cao, ăn nhiều cơ thể không hấp thụ được hết sẽ lãng phí, hơn nữa lạm dụng táo đỏ sẽ gây hại sức khỏe của bạn.. Ảnh: youbian. Nếu ăn quá nhiều táo đỏ trong một ngày sẽ dẫn đến chứng đầy hơi, chướng khí. Những người tiêu hóa kém, đầy bụng, chướng khí, khó tiêu, táo bón không nên ăn táo đỏ. Ảnh: cntv. Táo đỏ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nếu lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thận và chức năng tiêu hóa, gây ra hiện tượng táo bón. Ảnh: gov. Thời kỳ đèn đỏ, nếu phụ nữ lạm dụng táo đỏ sẽ khiến hiện tượng trữ nước càng nghiêm trọng. Ngoài ra, những người cơ địa nóng khi đèn đỏ không nên ăn nhiều táo đỏ nếu không sẽ dẫn đến kinh nguyệt quá nhiều gây mất máu, nguy hiểm đến sức khỏe. Ảnh: Sina. Nếu ăn nhiều táo đỏ tươi dễ sinh ra hiện tượng tiêu chảy hoặc làm tổn thương đến lá lách do, nhưng người bị cảm gió chướng bụng cũng không được ăn táo đỏ tươi. Ảnh: Sina. Người bị tiểu đường ăn táo đỏ sẽ khiến đường huyết tăng mạnh, người có bệnh về răng miệng hoặc đang ho có đờm cũng không nên ăn táo đỏ. Ảnh: 163. Hạn chế ăn trực tiếp sẽ gây chướng bụng, đầy hơi, cách ăn đúng nhất là đun nước để uống. Ảnh: 163. Không nên dùng táo đỏ chung với các sản phẩm giàu vitamin sẽ phá hỏng mất vitamin K có trong táo đỏ, mất đi công dụng chữa bệnh quý giá của táo đỏ. Ảnh: redocn. Sau khi uống thuốc hạ sốt không nên ăn táo đỏ vì sẽ khiến thuốc không tan mà kết tủa. Sau khi ăn các thực phẩm hàm lượng đường cao cũng không nên ăn táo để tránh gia tăng đường huyết. Ảnh: nipic. Việc bảo quản táo đỏ phải được chú ý nếu không rất dễ bị biến chất. Nếu táo đỏ đã nát hoặc có hiện tượng biến chất cần phải bỏ ngay vì đây chính là ổ chứa rất nhiều vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Ảnh: huangye88. Do hàm lượng đường cao nên ăn táo đỏ cần phải uống nhiều nước để không làm hại răng, nướu. Ảnh: qbaobei. Không được ăn táo đỏ cùng với dưa chuột và củ cải vì củ cái chứa ascorbate, dưa chuột có chứa enzyme phân hủy vitamin sẽ làm hỏng các vitamin quý giá có trong táo đỏ. Ảnh: qbaobei.

