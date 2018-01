Nguy cơ ung thư khi mắc sùi mào gà

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, sùi mào gà là bệnh do virus HPV gây ra. HPV có hơn 100 type, trong đó, có hơn 40 loài gây bệnh, đặc biệt là hai type 6 và 11 gây sùi mào gà ở nam giới và 16,18 đồng thời gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới.



Đây là loại virus có đặc điểm rất đặc trưng, chỉ xâm nhập và gây bệnh vào niêm mạc da và các bộ phận có dịch tiết của cơ thể.

Khăn tắm giặt thông thường không thể tiêu diệt virus gây sùi mào gà. Ảnh: Flickr. Bác sĩ Khắc Lợi cho biết hiện bệnh sùi mào gà chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vắc xin phòng ngừa chỉ có giá trị đối với trẻ dưới13 tuổi và chưa quan hệ tình dục.



Virus gây bệnh gùi mào gà luôn tồn tại trong người, khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng sẽ bùng phát thành các biểu hiện lâm sàng bên ngoài là những tổn thương, sau đó phát triển dầy lên tạo thành đám như những chùm nho, mào gà trống.

Virus có thể tổn thương bất cứ vùng có niêm mạc da và dịch tiết như nước mắt, nước mũi, dịch hậu môn, niệu đạo, quy đầu, âm đạo, cổ tử cung… Nhiều người bị sùi mào gà ở mắt, môi, họng, thậm chí là thanh quản.

“Để đối phó với các nốt sùi, các biện pháp hiện tại chỉ là điều trị triệu chứng như đốt lazer, cắt quy đầu,… để làm giảm sự khó chịu và hạn chế sự lây lan. Không có thuốc đặc hiệu để tiêu diệt được virus. Chúng ngấm sâu vào trong máu. Do đó, bệnh sẽ tái đi tái lại, không thể khỏi dứt điểm. Nhiều người bị tái lại sau khi điều trị 5-7 ngày, hoặc có thể lâu hơn, một vài tháng, thậm chí một vài năm sau”, bác sĩ Lợi cho biết.

Về nguy cơ tiến triển thành ung thư của bệnh nhân, bác sĩ Lợi cho biết trong một điều kiện thuận lợi, sùi mào gà sẽ tiến triển thành ung thư dương vật ở nam giới và ung thư cổ tử cung ở nữ giới.

Chuyên gia so sánh người mắc sùi mào gà như mang một án treo cả đời, rất phiền toái và làm ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống cũng như khoái cảm. Ở người bệnh, virus luôn tồn tại trong cơ thể và có thể làm bệnh tái phát bất cứ khi nào.

Virus này lây qua đường máu, dịch tiết khi quan hệ tình dục, mẹ sang con, ôm hôn khi niêm mạc bị xước, răng sâu... Đặc biệt, virus chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn ở nhiệt độ 60 độ C. Do đó, ở các điều kiện sinh hoạt bình thường, bệnh có thể lây truyền sang cho người khác. Do vậy, nếu cha mẹ mắc bệnh cũng có thể lây sang con do dùng chung quần áo, khăn mặt.