Người chồng kể lại giây phút đỡ đẻ cho vợ bất ngờ vỡ ối trên taxi

Ẵm thiên thần nhỏ vừa chào đời trên tay, anh Trịnh Hoàng Long (30 tuổi, ngụ Tân Bình, TP.HCM) không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được “lên chức” lần 2. Phía sau câu chuyện đỡ đẻ bất đắc dĩ ấy chứa đựng điều rất đặc biệt.

Anh Long tâm sự: “Đến giờ, tôi vẫn không dám nghĩ có thể làm “bà đỡ” bất đắc dĩ cho chính vợ của mình. Sáng 11/1, vợ tôi “trở dạ” đau bụng từng cơn dù ba ngày nữa mới tới dự sinh. Vì đã có kinh nghiệm đưa vợ đi đẻ nên tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi gọi xe đưa cô ấy vào bệnh viện Từ Dũ. Thậm chí, tôi còn dắt theo bé lớn đi cùng”.

Khi con chào đời, anh Long liền cởi áo quấn con rồi đặt lên ngực cho chị Duyên ẵm.

Chừng 15 phút sau gọi xe, vị tài xế mới đến nhà đón gia đình anh Long. Khi đi đến đoạn giao đường Cách Mạng tháng Tám và Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3), anh bất ngờ nghe thấy tiếng “bụp” rồi nước ối của chị Duyên (26 tuổi, vợ anh) vỡ ra.

Ngay lập tức, anh dùng chiếc bỉm đã chuẩn bị sẵn cho bé lớn để cầm nước ối. Sau đó, anh sờ vào thấy đầu em bé. “Tôi run cầm cập vì chưa bao giờ đỡ đẻ . Nhưng trong tình huống cấp thiết ấy, tôi buộc phải làm chứ không biết sao”, anh Long nói.

Khi con chào đời, anh Long liền cởi áo quấn con rồi đặt lên ngực cho chị Duyên ẵm. Anh bảo trước đây đã từng xem trên mạng các clip phụ nữ “vượt cạn” để biết cảm giác vợ đẻ ra sao. Vì vậy anh biết rõ phải làm gì ngay sau khi vợ sinh.

“Lần này, vợ tôi sinh dễ nên tôi không phải vất vả hay gặp khó khăn gì. Có lẽ do lần mang thai này cô ấy ăn uống khoa học như nhiều trái cây, mè luộc, nước sâm,…nên thằng nhỏ ra đời dễ dàng, nước ối sạch”, anh Long tâm sự.

Bên cạnh đó, vợ chồng anh cũng may mắn khi gặp được bác tài xế tâm lý. Họ đã cố gắng chạy xe nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn, thậm chí rất lo lắng cho an nguy của hai mẹ con chị Duyên.

Trước giờ anh không quen sử dụng mạng xã hội đăng tải chuyện riêng tư. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay anh muốn chia sẻ để cánh mày râu biết cách xử lý nếu gặp phải tình huống như vậy! “Khi làm bà đỡ, tôi mới thấu hiểu sự vất vả của vợ lúc sinh con. Từ đó, tôi thấy thương cô ấy nhiều hơn”, anh Long trải lòng.

Hiện tại, sức khỏe của vợ và con trai anh Long rất tốt. Vài ngày tới, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho vợ con về nhà!