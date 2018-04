Ngủ kiểu này khi say có thể trả giá đắt bằng cả tính mạng

Tư thế nằm ngửa: Người say rượu thường dễ nôn, sau khi say đầu óc không còn tỉnh táo, các phản xạ của cơ thể đều trở nên chậm chạp. Nếu say rượu mà nằm ngửa khi bị nôn rất dễ bị tắc đường thở hoặc gây khó thở. Khi khó thở oxy cung cấp cho phổi và não ít sẽ khiến gây viêm phổi. Nếu gây tắc đường thở không phát hiện kịp thời có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Tư thế nằm sấp: Khi say rượu trung khu hô hấp sẽ gặp trở ngại, hô hấp tương đối kém. Nếu người say rượu nằm sấp, mũi bị chèn dưới đệm hoặc gối càng khiến việc hít thở trở nên khó khăn hơn. Thêm phần ngực bị đè nặng bởi trọng lượng cơ thể sẽ khiến hô hấp càng gặp trở ngại. Người say cơ bắp toàn thân rệu rã, khó có thể tự thay đổi được tư thế nằm ngủ của mình. Vì thế mà tư thế ngủ này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hô hấp của cơ thể. Tư thế ngồi ngủ: Có người quá say không thể tự chủ nổi ngủ gục ngay tại chỗ. Tư thế ngủ này cũng sẽ vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của bạn. Khi say rượu ngồi ngủ, khả năng điều tiết phản xạ của tim mạch sẽ giảm yếu, thêm các triệu chứng nôn và ra mồ hôi sẽ làm cơ thể mất lượng nước lớn. Lúc này lượng máu trong huyết quản không đủ dễ gây tụt huyết áp. Khi tụt huyết áp mà ngồi ngủ sẽ không cung cấp đủ máu cho phần ngực và phần thân dưới, dẫn đến não và thận thiếu máu trầm trọng. Nằm nghiêng chính là tư thế nằm ngủ an toàn nhất của người say. Ngoài ra, cần phải làm vài thao tác sau để giúp người say an toàn hơn. Thứ nhất: Nên nới lỏng quần áo, cà vạt, thắt lưng để đảm bảo hô hấp được dễ dàng. Đặt người say nằm nghiêng thân sang một bên, gối thấp hơn lưng, đầu hơi ngửa ra sau, phía sau lưng chặn một cái gối để tránh lật ngửa người. Nên có người thỉnh thoảng trông chừng cho đến khi họ thật sự tỉnh táo để tránh những tai nạn không đáng có. Nếu say mềm kèm theo hô hấp kém, hơi thở yếu cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế.

