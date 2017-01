Ngoại tình - Đàn ông tham lam hay đàn bà lẳng lơ, ngộ nhận?

Ngoại tình là điều không ai mong muốn trong hôn nhân, người này đổ lỗi cho người kia nhưng có bao giờ tự hỏi, ngoại tình là do đàn ông tham lam hay đàn bà lẳng lơ, ngộ nhận.

Ngoại tình là chuyện không hiếm trong xã hội ngày nay. Thế nhưng có một sự thật không ai phủ nhận được là dù có say mê nhân tình đến mấy thì cũng có ngày mỏi gối chùn chân...

Nhiều người cứ đổ thừa cho hoàn cảnh đưa đẩy mà không nhìn vào thực tế phũ phàng rằng đó là do chính lòng tham của họ, do những ả đàn bà quá lẳng lơ mà nên nỗi gia đình tan nát. Vậy nguyên nhân chính do đâu?

Đàn ông tham lam?

Đàn ông ngoại tình vì ham muốn, bản tính họ tham lam, có rồi lại muốn có nữa, có thêm. Thông thường, đàn ông thường khó lòng "chấp nhận" chuyện cả đời chỉ có một bàn tình duy nhất.

Để lọt vào mắt của một người đàn ông đã có vợ thật chẳng khó khăn gì, cô gái kia không cần tài hoa, chẳng cần xinh đẹp, thậm chí còn không bằng một góc của vợ, thế nhưng họ được một từ lạ, thế là đã đủ làm khối ông say như điều đổ.

Người ta bảo, một cái lạ bằng tạ cái quen. Trong suốt quá trình hôn nhân, đôi khi người vợ trở nên dễ dãi, cẩu thả với bản thân mình khiến đàn ông chán ngán.

Hầu hết đàn ông đều không nghĩ có ngày họ sẽ phản bội vợ mình, họ sẽ cảm thấy tội lỗi và ước gì mình đã không làm thế, nhưng cảm giác này vẫn không đủ khiến đàn ông dừng lại.

Không quy chụp cho tất cả các quý ông, nhưng đại đa số các chàng đều nhiễm thói “trăng hoa” vì chán cơm thèm phở và tất nhiên họ chẳng dại gì mà “bỏ cơm”.

Đàn ông ngoại tình không bao giờ chịu trách nhiệm. 100% là như vậy. Vì bản chất của việc ngoại tình là để thỏa mãn, nên họ không cho rằng mình phải có trách nhiệm gì ở đây cả. “Lỗi hoàn toàn thuộc về đàn bà, ai bảo ngu mà theo”, nghe có vẻ đắng lòng nhưng nó là như thế.

Đàn bà lẳng lơ, ngộ nhận

Thông thường, có hai loại đàn bà trong cái vòng ngoại tình luẩn quẩn .

Thứ nhất là đàn bà lẳng lơ. Đúng thật, nếu đàn bà không cho đàn ông cơ hội, không bật đèn xanh với họ thì đàn ông làm sao tiến đến được.

Người phụ nữ có gia đình, chuyên tâm sống, yêu thương và dành trọn tình cảm cho chồng, con thì ai có thể cắt xén bớt chút thời gian quý báu của họ dành cho tổ ấm của mình? Đàn ông không biết nghĩ mới xen vào yêu thương của gia đình người khác. Phụ nữ tham lam mới chấp nhận để người khác chia rẽ hạnh phúc của mình. Đó là những người phụ nữ nông cạn, nhìn gần mà không biết nhìn xa, chỉ biết hân hoan hiện tại mà đánh mất hạnh phúc mãi mãi sau này.

Loại thứ 2 là đàn bà ngộ nhận và mu muội. Trái tim họ luôn xao động trước những lời khen ngợi có cánh, những lời tán tỉnh ngọt ngào của những gã trai họ Sở. Họ mụ mị tới mức chẳng biết đâu là thật đâu là đùa để rồi khi trao thân mới vỡ lẽ mình đã “lầm”.

Kiểu đàn bà này nông cạn, họ chỉ nghĩ đến tình yêu, đâm đầu theo tình yêu mà không nghĩ tới hậu quả. Không chỉ có vậy, nhiều phụ nữ còn lãng mạn đến mức phi thực tế. Họ tưởng tượng những điều không có thực để vin vào cái gọi là “tình yêu” mà cho phép mình lên giường với bất kỳ người đàn ông nào mà họ thích. Họ lẳng lơ, mồi chài để kéo những người đàn ông dù đã có gia đình về phía mình và ngụy biện “yêu quá”.

Là phận đàn bà khao khát yêu đương mãnh liệt, nhưng họ đâu biết rằng “ước muốn sở hữu đàn ông đã có gia đình là hiểm họa”. Bởi chị em nên biết rằng, sẽ không có chuyện họ rời bỏ gia đình để đến bên bạn. Nếu điều đó xảy ra thật, thì việc họ rời bỏ bạn để đến với người phụ nữ khác nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì thế là con gái đừng để những lời đường mật rót vào tai mà đánh rơi hết đạo đức, lương tâm của mình.

