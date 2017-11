Nghiện ma túy tổng hợp gây loạn thần, vô phương cứu chữa

Ngày 9/11, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ ngày càng tăng khiến cho công tác cai nghiện gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Cánh, trước đây các đối tượng nghiện ma túy thường sử dụng cần sa, heroin… nhưng nay lại chuyển sang dùng ma túy tổng hợp. Trên thế giới, ma túy tổng hợp có trên 600 loại với nhiều tên gọi khác nhau.

Còn theo thống kê của Công an TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát đã điều tra, khám phá 950 vụ, với 1.360 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy tổng hợp, chiếm hơn 53% tổng số vụ liên quan đến ma túy (tăng 43 vụ và 67 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016). Ma túy tổng hợp cũng chiếm số lượng lớn trong số tang vật thu giữ liên quan đến tội phạm ma túy với tỷ lệ 63%. Trong đó, nhiều vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Ông Cảnh cho biết, loại ma túy tổng hợp rất nguy hiểm. Nó có thể làm não bộ người sử dụng bị tổn thương nặng nề, gây loạn thần, hoang tưởng, mất kiểm soát về hành vi, có xu hướng phạm tội sau khi sử dụng.



Cũng theo ông Cảnh, với tốc độ sản xuất ma túy tổng hợp mới rất lớn, thủ đoạn tinh vi để tiếp cận với người nghiện, sẽ gây những hệ lụy khôn lường nếu các cơ quan quản lý không có biện pháp kiểm soát.

Đến nay, ma túy tổng hợp chưa có thuốc điều trị. Các cơ quan liên quan chỉ tư vấn, tâm lý với người nghiện để họ cai thuốc song với người nghiện việc này hầu như không có tác dụng do vậy không thể thực hiện được việc cai nghiện.

“Người nghiện các chất dạng thuốc phiện còn có Methadone điều trị, nhưng người nghiện ma túy tổng hợp hiện vô phương cứu chữa, cuộc đời chỉ gắn với trại cai nghiện”, ông Cảnh nói.