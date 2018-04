Ngao xào với những thực phẩm này, có ngay món ăn hảo hạng

1. Ngao xào bơ dừa. Nguyên liệu: Ngao, nước cốt dừa, bơ, tỏi, dừa nạo, gia vị. Ngao đem rửa sạch rồi luộc hoặc hấp chín. Sau đó rửa qua cho hết cát. Băm nhỏ tỏi phi thơm cùng 4,5 thìa ăn cơm bơ. Thêm bớt tùy khẩu vị. Cho nước cốt dừa vào. Ảnh: 24h.com.vn. Cho 2 thìa tương ớt, đường, chút bột canh, nêm nếm vừa ăn rồi cho dừa nạo vào đảo đều. Cho ngao vào đảo qua cho ngấm gia vị là xong. Ảnh: Mobiclip.vn. 2. Ngao xào húng. Nguyên liệu: Ngao, tỏi, rau húng. Rửa sạch các nguyên liệu để ráo nước. Ảnh: cachtrimun.com.vn. Tỏi băm nhỏ, bắc chảo đổ mỡ phi tỏi, tỏi chuyển sang màu vàng thì đổ ngao vào xào, ngao chín thì cho rau húng vào, rau chín có mùi thơm thì tắt bếp. Ảnh: kienthuc.net.vn. 3. Ngao xào cải bó xôi, bắp non. Nguyên liệu: Ngao, cải bó xôi, bắp non, sốt nhật hoặc bột năng, hành tím, gia vị. Ngao rửa sạch, luộc lấy phần thịt, rửa lại để loại bỏ phần dơ. Ảnh: VietNamNet.vn. Cải bó xôi và bắp non rửa sạch, thái nhỏ vừa ăn. Xào bắp non với hành tím, với chút nước cho bắp mềm ra trước, sau đó cho ngao và cải bó xôi vào sau. Ảnh: baomoi.com. Cho bột năng đã pha nước vào cho sệt, nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp. Ảnh: cookpad.com.

