Ngã ngửa với những lý do ly hôn hết sức kỳ quặc

Đường đi làm quá xa:Một nghiên cứu của Thụy Điển thực hiện cách đây 3 năm cho thấy nếu đi làm mất 45 phút hoặc hơn mỗi ngày thì khả năng ly hôn của bạn sẽ cao hơn. Nghiên cứu tiến hành trong 10 năm này thấy rằng 14% các cặp vợ chồng làm việc ở nơi xa nhà đã chia tay, trái ngược với 10% các cặp vợ chồng làm việc gần nhà. Thời gian di chuyển một quãng đường dài đến nơi làm việc và kẹt xe khiến cả hai mất đi khoảng thời gian quý báu để ở bên nhau. Ở Trung Quốc, một người đàn ông tên Jian Feng đã đệ đơn xin ly hôn với người vợ xinh đẹp của mình khi ông phát hiện ra sự thật về cái đẹp của cô. Người vợ đã không nói với chồng về việc trước đó cô đã từng chi ra số tiền khoảng 100 ngàn đô la Mỹ để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Anh Feng đã rất thích vẻ ngoài tuyệt đẹp này của cô và yêu cô một cách sâu sắc. Cho đến khi họ sinh được một em bé gái, người chồng này thấy con mình có vẻ ngoài không hề giống như anh ta hoặc vợ. Và thực tế là, em bé này "xấu xí một cách khủng khiếp". Người vợ sợ bị chồng buộc tội mình là ngoại tình nên đành kể lại sự việc. Feng đã rất tức giận và quyết định ly dị người phụ nữ đó vì cho rằng đã bị cô lừa dối. Cũng tại Trung Quốc, năm 2008, Wang Yue Ting, một người đàn ông 56 tuổi bị vợ ly dị vì ông đã cố tình thực hiện một chuyến đi theo để ủng hộ cho Thế vận hội Bắc Kinh. Theo vợ ông, Wang đã bán cả căn hộ của mình để có tiền mua xe tải làm phương tiện đi từ nhà đến nơi diễn ra thế vận hội. Ông cũng đã thuê một đội ngũ sáu người đàn ông đi cùng để thực hiện các hoạt động cùng ông, như chạy bộ cổ vũ, trưng các biểu ngữ tiếng Anh "Chào mừng Olympics Bắc Kinh"… Người vợ đã từng cảnh báo ông ta rằng, nếu làm thế, cô sẽ ly dị. Ông này đã không nghe theo và cho rằng vợ nói thế chỉ là dọa mình. Cuối cùng, ông đã rất ngỡ ngàng khi biết vợ đã nói là làm. Vợ uống nhiều đồ uống có cồn hơn chồng: Một nghiên cứu của Na Uy với gần 20.000 cặp đôi thấy rằng, nếu cả hai không uống rượu hoặc người vợ uống ít hơn thì tỉ lệ ly hôn cũng thấp. Ngược lại, tỉ lệ này tăng gấp 3 khi người phụ nữ thích chè chén hơn chồng mình. Tại Rumani, một người vợ tên là Eliza, 70 tuổi, cũng đã quyết định ly hôn chồng bởi ông đã chi tiêu tiền của gia đình vào việc nuôi hơn 20 con chó đi lạc xung quanh khu phố của họ. Họ là cặp vợ chồng hưu trí, tiền lương có hạn và người vợ cho rằng chồng đã không biết đâu là điểm dừng. Cũng liên quan đến động vật, tại Israel cũng có một người đàn ông quyết ra tòa ly hôn bởi vợ ông nuôi tới 550 con mèo trong nhà. Năm 2002, khi vợ ông mới nuôi mèo và khiến nhà có rất nhiều rác, bừa bộn, ông đã rất ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận được. Nhưng rồi những ngày tháng dần trôi qua, người chồng này đã nhận ra rằng những con mèo đang được hưởng thụ tất cả mọi thứ. Chúng quá đông đúc trong nhà bếp, phòng tắm và các phòng khác trong nhà. Thu nhập của ông cũng đã bị chi chủ yếu vào thức ăn cho mèo. Ý định y hôn đã xảy đến vào đúng thời điểm ông ta hét lên và quát vợ khi nhìn thấy cô này đang phung phí thức ăn cho mèo. Một cặp vợ chồng trẻ ở Mĩ mới cưới được 2 tháng. Người vợ 28 tuổi đã lập tức đòi ly dị chồng 31 tuổi bởi anh chồng đã quên không thay đổi tình trạng hôn nhân của mình là “Đã kết hôn” trên Facebook. Mặc dù người chồng có giải thích rằng từ khi kết hôn, anh rất vui, rất bận rộn và không có thời gian, không để tâm trí vào việc cần thay đổi tình trạng hôn nhân của mình. Hiện, nhiều luật sư tại Mỹ cũng đã phát hiện ra rằng Facebook là lý do đằng sau rất nhiều vụ ly dị. Các luật sư cũng hay sử dụng thông tin trên Facebook như một công cụ để giúp họ giành chiến thắng trong các vụ kiện liên quan đến ly hôn. Vợ mắc bệnh nặng: Nghiên cứu mới đây trên tạp chí Journal of Health and Social Behavior với gần 3.000 cặp vợ chồng trên 50 tuổi nhận thấy, khi người phụ nữ mắc bệnh nặng như ung thư, bệnh tim phổi hay đột quỵ thì hôn nhân dễ đi đến hồi kết hơn là khi người đàn ông bị bệnh nặng hoặc khi cả hai đều khỏe mạnh. Nghiên cứu nói rằng, áp lực tài chính để chữa bệnh cùng khả năng hạn chế của người đàn ông lớn tuổi khi phải chăm sóc người bạn đời góp phần khiến họ ly hôn. Bạn bè ly hôn: Cũng giống như khi thấy bạn bè kéo nhau làm đám cưới rồi có con, bạn sẽ có xu hướng nghĩ đến việc ly hôn khi đa số các cô bạn đều như vậy. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Social Forces nói rằng, 75% những người tham gia khảo sát có nhiều khả năng ly hôn nếu bạn thân hay một thành viên trong gia đình đã ly hôn. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng cho rằng, đôi khi việc giúp một người bạn có hôn nhân đổ vỡ có thể giúp bạn cải thiện chính mối quan hệ của mình.

