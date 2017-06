Nếu muốn nối lại tình xưa, hãy nghĩ đến những điều sau

Trước khi quyết định quay lại bạn hãy nghĩ đến lý do tại sao chia tay người yêu. Với những lý do nhỏ nhặt, khả năng nối lại tình cũ rất cao. Nhưng cũng có những lý do quá nghiêm trọng, khó có thể bỏ qua. Bạn có thực sự chắc chắn rằng mình có thể tha thứ? Hai bạn đã chia tay bao lâu? Thời gian có thể chữa lành những tổn thương nhưng cũng có thể làm phai nhòa cảm xúc. Nếu thời gian các bạn xa nhau càng lâu, khả năng quay lại càng thấp. Các bạn đã chia tay như thế nào, qua tin nhắn, một cuộc hẹn để giải quyết tất cả; hay một cuộc cãi vã nảy lửa, thậm chí động chân động tay? Các cuộc chia tay càng êm đềm, khả năng quay lại càng cao. Sau chia tay bạn và người ấy có còn giữ liên lạc? Có nhiều người sau khi chia tay cắt đứt mọi mối liên hệ với người kia, hoặc tìm cách đe dọa, làm phiền cuộc sống của họ... Nhưng cũng có những cặp sau chia tay vẫn mỉm cười chào nhau khi vô tình gặp trên phố, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin như 2 người bạn. Chắc rằng giữa 2 bạn vẫn có một ngọn lửa âm ỉ nào đó. Trong trường hợp này, khả năng quay lại sẽ cao hơn. Bạn có thực sự còn yêu người ấy thật nhiều? Đôi khi sau chia tay, chỉ vì một chút trống vắng, hay sự vấp váp với người mới, khiến bạn lại nhớ đến người yêu cũ và muốn quay lại chứ không phải thực sự còn yêu. Hãy chắc chắn tình cảm của mình để cả 2 không bị tổn thương lần nữa. Hai bạn yêu nhau sâu đậm ra sao? Nếu tình yêu của hai bạn đủ sâu đậm, hoặc có liên quan đến nhiều điều khác trong cuộc sống của nhau thì cơ hội quay trở lại của cả hai càng cao. Hai bạn có sẵn sàng để tha thứ cho nhau? Nếu như cả hai có thể thẳng thắn thảo luận và tha thứ cho đối phương, đây chắc chắn là một bước tiến tích cực để quay về bên nhau. Nhưng nếu bản thân chưa sẵn sàng để yêu lại người cũ, hãy cứ tiếp tục vui sống, quan trọng là bản thân bạn luôn cảm thấy thoải mái.

