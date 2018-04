Muốn khỏe mạnh và đẹp da, thường xuyên ăn 10 loại quả sau đây

Nho có chứa vitamin A, C, B6 và folate, cũng như nhiều chất chống oxy hoá. Quả này có ít calo, tốt cho người giảm cân. Ăn nho ngăn ngừa lão hóa, các vấn đề về thận, mệt mỏi, táo bón, hen suyễn, các vấn đề về mắt, bệnh tim... Ngoài chứa nhiều vitamin C, cam cũng giàu các vitamin B và các khoáng chất khác. Cam chứa hợp chất gọi là limioid giúp ngừa nhiều dạng ung thư. Trái cây này còn có lợi cho bệnh nhân cao huyết áp, khó tiêu và bệnh tim. Táo có chứa vitamin C, khoáng chất và chất chống oxy hoá. Táo cũng giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa. Ăn táo giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim và đái tháo đường. Quả lê giàu vitamin C, chất xơ, vitamin K và đồng. Các vitamin trong quả lê giúp hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol...Dâu tây có ít calo, giàu các loại vitamin và rất nhiều khoáng chất. Chất phenol trong dâu tây giúp phòng chống ung thư, bảo vệ tim và chống viêm. Đào là một nguồn giàu vitamin A và kali. Ăn đào giúp da sáng, tốt cho tiêu hóa. Nó còn cải thiện sức khoẻ cho bệnh nhân hen, bàng quang và sỏi thận, bệnh gout,... Bưởi là nguồn cung cấp vitamin C rất có lợi cho sức khoẻ. Bưởi cũng có hàm lượng cao lycopene thực vật, giúp ngăn ngừa và chống lại ung thư. Ăn bưởi rất tốt cho hệ miễn dịch. Mận giàu vitamin C, A, chất xơ, B2 và kali. Ăn mận giúp tăng sự hấp thu sắt của cơ thể, tốt cho người bị thiếu máu. Mận ngăn ngừa sự suy giảm thị lực, hen suyễn, bệnh tim và viêm khớp. Cherry chứa có nồng độ cao vitamin A và C. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm các tình trạng viêm, hạ cholesterol... Cà chua cũng rất giàu vitamin và các khoáng chất. Lycopene trong cà chua giúp ngừa ung thư, đặc biệt là đại tràng, tuyến tụy và ung thư tiền liệt tuyến. Nó cũng giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột qụy... Video "Top 10 loại trái cây cực giàu Vitamin C tốt cho sức khỏe mà bạn nên dùng". Nguồn: Youtube

