Muốn giảm cân nhanh, không thể bỏ qua những thực phẩm này trong siêu thị

Đậu ít chất béo và chứa rất nhiều protein

Theo chuyên gia dinh dưỡng Bonnie Taub-Dix, những thực phẩm giảm cân tự nhiên này có giá thành rẻ, lành tính, đa dạng và chứa 2 thành phần quan trọng giúp giảm cân: Ít béo, protein tự nhiên và chất xơ. Đứng đầu danh sách thực phẩm giảm cân trong siêu thị là các loại ngũ cốc đóng hộp. Không phải chế biến cầu kỳ mà có thể sử dụng luôn, thậm chí bạn có thể dùng cả nước sốt bên trong chứa nhiều protein, có thể thay cho trứng đối với người ăn kiêng. Bánh mỳ nguyên cám giúp tăng cường trao đổi chất

Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutritio năm 2017 chỉ ra rằng, những người ăn bánh mỳ nguyên cám để giúp tăng thành phần chất xơ, giảm 100 calo hoặc nhiều hơn một ngày so với những người chế biến bánh mỳ thành món ăn khác.



Cá hồi đóng túi có thể giúp giảm béo

Cá hồi đóng gói (cá ngừ là một lựa chọn tốt khác) là loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả có thể dễ dàng mua được trong siêu thị. Bên cạnh việc là một loại protein tốt, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn, làm cho cơ bắp săn chắc thì cá hồi cung cấp lượng lớn axit béo omega-3, một chất dinh dưỡng giúp giảm béo. Củ ca cao cung cấp sắt và chất xơ

Củ cacao còn được các chuyên gia dinh dưỡng gọi là "sô cô la của thiên nhiên" bởi vì chúng được chế biến tối thiểu, nên chúng giữ lại hương vị sô-cô-la giàu chất xơ cũng như các chất chống oxy hoá và chất dinh dưỡng mà không có đường.

Hãy thử thêm vào một chút bột yến mạch để có một món sô cô la tốt cho sức khỏe. Đây là những gì bạn cần biết về các lợi ích sức khỏe của sô cô la. Các loại thực phẩm hỗ trợ phòng chống bệnh gút

Có rất nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy vi khuẩn lành tính trong các thực phẩm lên men như sữa chua, kefir, kombucha và kim chi có thể giúp chống lại sự phù nề và giúp tiêu hóa. Các loại rau được lên men của các thương hiệu Farmhouse Cultures, Good Culture Cottage Cheese, and SunBiotics và hạt SunBiotics và hạt bí được đánh giá là tốt cho sức khoẻ. Sữa hạnh nhân không đường có ít calo

Sữa hạt không tốt đối với những người có vấn đề về chuyển hóa lactose. So với sữa bò thì sữa hạnh nhân ít calo hơn, không chất béo và bổ sung vitamin E. Nhiều người dùng sữa hạnh nhân để làm nước sốt, nước giải khát để kiểm soát lượng calo. Mỗi ly sữa hạnh nhân giúp bạn giảm 6 gram đường. Súp lơ nghiền gỉảm lượng đường trong máu

Thay thế các sản phẩm tinh bột như cơm trắng, đế pizza bằng súp lơ nghiền sẽ làm giảm tác động không tốt của các loại tinh bột phổ là giảm lượng đường trong máu dẫn đến tăng cân.

Chất xơ là nguyên liệu bí mật có thể giúp bạn giảm 5kg. Bạn có thể mua loại súp lơ được nghiền sẵn trong siêu thị ở khu thực phẩm đông lạnh hoặc tìm các loại bột, đế pizza, hoặc pizza đã làm sẵn từ súp lơ để giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm lượng calorie Đậu gà rang khô rất tốt cho sức khỏe

Theo chuyên gia dinh dưỡng Maya, đậu gà rang khô là món ăn vặt thân thiện với vòng eo, cung cấp đầy đủ chất xơ và protein thực vật. Chúng ta có thể ăn không hoặc rắc lên súp hay salad. Đậu gà rang khô là một trong những loại thực phẩm lành mạnh mới có giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

