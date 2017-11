Một thang thuốc bổ không bằng một nắm đỗ đen

Đậu đen là họ nhà đậu chứa hàm lượng protein lên đến 49,8%, đứng đầu trong các loại hạt, thậm chí lượng protein trong đậu đen còn cao gấp đôi thịt bò, gấp 3 so với trứng, và gấp 16 lần so sữa. Ảnh: qnong. Các chất như axít nicotinic, vitamin B1, vitamin B2, carotene và nguyên tố vi lượng đồng, coban, sắt trong đậu đen cũng rất cao. Ảnh: quanjing. Đậu đen còn chứa 18 loại axit amin, bao gồm 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể, hàm lượng axit béo không no chiếm đến 80%, tỷ lệ hấp thụ của cơ thể có thể lên đến 95%. Ảnh: vcg. Đậu đen không có cholesterol, chỉ chứa sterol thực vật và steroid vì thế ăn đậu đen thường xuyên có thể giúp loại trừ mơ thừa trong cơ thể, hạ cholesterol máu hiệu quả. Ảnh: huitu. Trong Đông y, đậu đen không có độc tính, tính ấm, vị ngọt, có tác dụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết giải phong nhiệt. Ảnh: vcg. Đặc biệt, nước đậu đen có tác dụng điều trị hiệu quả đối với thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc các bệnh lở loét. Ảnh: laozongyi. Muốn tận dụng triệt để công dụng của đậu đen bạn có thể tham khảo một số cách chế biến sau: Canh đậu đen với lê: Nguyên liệu: 30g đậu đen xanh lòng, 1-2 quả lê tươi. Cách làm: Lê gọt vỏ bỏ hạt, đậu đen vo sạch, cho cả hai nguyên liệu vào nồi đổ ngập nước đun to lửa cho sôi rồi dùng lửa nhỏ ninh mềm. Ngày dùng hai lần có thể giúp bổ phổi, thận tránh bạc tóc, mướt da, giảm béo. Ảnh: ahnw. Đậu đen chua cay: Nguyên liệu: 500g đậu đen, 100g dấm, 8 g đường nâu, 20g bột năng, bột ớt, muối theo khẩu vị. Cách làm: Đậu đen vo sạch ngâm qua đêm, vo lại lần nữa rồi cho vào nồi hầm cách thủy cho thật mềm. Tiếp đến cho giấm, đường, bột năng vào đảo đều trên lửa nhỏ cho thành hỗn hợp nước sốt sánh mịn. Cuối cùng cho đậu đen đã hấp chín cùng muối, ớt bột vào đảo đều là được. Món ăn này vừa ngon vừa giúp kích thích tiêu hóa, tốt cho dạ dày, bổ thận, chống lão hóa rất tốt. Ảnh: iyunshu. Cháo đậu đen: Nguyên liệu: 100g đậu đen, 100 g gạo tẻ, 30g kê huyết đằng, đường nâu vừa khẩu vị. Cách làm: Đậu đen rửa sạch, cho vào nồi châm ngập nước đun nhỏ lửa. Kê huyết đằng cho nước đun khoảng 40 phút chắt lấy nước cốt rồi cho vào nồi đỗ đen đun cùng. Sau khi đỗ đen chín được 8-9 phần tiếp tục cho thêm gạo vào, chế thêm nước lạnh nấu cho chín mềm thành cháo là được. Khi ăn cho thêm đường nâu theo khẩu vị từng người. Món cháo này vừa tốt cho tiêu hóa, vừa bổ thận, hoạt huyết, thông kinh mạch, giảm đâu hiệu quả, thích hợp với những người bị thuyên tắc mạch máu. Ảnh: sohu.

