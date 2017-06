Một con dao sắc bén hơn đứt dụng cụ nhà bếp thông minh

Dụng cụ bổ táo này tuy rất dễ sử dụng nhưng sẽ khá tốn diện tích trong ngăn kéo hoặc tủ bếp. Và bạn chẳng cần đến dụng cụ nhà bếp thông minh này nếu bạn có một con dao thật tốt. Bộ dụng cụ nhà bếp này có thể cắt rau củ, cắt lát phô mai, thái sợ sau củ, nhưng tất cả những công việc này đều có thể thực hiện được chỉ với một con dao. Dụng cụ nhà bếp đa năng 3 trong 1 này vừa có thể tách hạt bơ, bổ và thái lát quả bơ một cách hiệu quả và an toàn. Nhưng con dao bếp cũng có thể trở thành dụng cụ 3 trong 1 làm được tất cả những chức năng này. Trong khi tốn thời gian để tìm dụng cụ cắt chuối này trong bếp, chỉ với dao và thớt, bạn đã có thể cắt chuối dễ dàng. Thành thật mà nói bạn có cần đến một dụng cụ nhà bếp đặc biệt chuyên để cắt dâu tây? Tất nhiên là không, cứ cắt nó bằng dao theo cách truyền thống là được rồi. Dụng cụ bổ đôi nho và cà chua bi này quả đúng là một ý tưởng thông minh. Nhưng bạn có thể tiết kiệm được cho mình hơn 200 ngàn đồng nếu chỉ dùng hai chiếc đĩa và một con dao. Với một con dao được mài sắc, thái lát cà chua chẳng còn khó gì. Và bạn có thể dùng tay để giữ cà chua ở đúng vị trí. Bạn không cần đến một chiếc máy cắt bánh vòng mới có thể chia chiếc bánh thành hai phần đều nhau. Nếu dùng dao thì bạn sẽ tiết kiệm được một chút diện tích trên bàn bếp. Không ai cần đến máy cắt bơ cả, thế mà nó cũng đã ra đời. Đây thực sự cũng chỉ là một con dao. Dụng cụ tách dưa khỏi vỏ này sẽ khiến bạn tốn nhiều công sức tách dưa khỏi vỏ hơn so với việc chỉ dùng dao. Dụng cụ thái lát này chỉ dùng được đối với những thực phẩm có hình trụ, trong khi chỉ với một con dao, bạn có thể xử lý được thực phẩm mọi hình dạng. Chiếc kéo này trông có vẻ rất hữu dụng, nhưng sử dụng nó sẽ vất vả hơn nhiều so với chỉ dùng dao. Một con dao sắc hoàn toàn có thể gọt vỏ và cắt kiwi thành miếng, không cần thêm dụng cụ nào khác. Một công ty đã sản xuất ra một dụng cụ bóc cam dành cho những người đàn ông không có móng tay và những người phụ nữ không muốn làm hỏng móng tay của mình. Tuy nhiên chỉ cần một con dao và một phút bạn hoàn toàn có thể gọt vỏ quả cam theo ý mình.

