Món ngon khó cưỡng từ ngọn các loại rau trong vườn

1. Ngọn rau bầu. Món ngọn bầu xào lòng gà. Nguyên liệu: Ngọn bầu, lòng gà, tỏi, dầu hào, bột canh, dấm. Rau bầu nhặt tước bỏ xơ và ngắt thành từng đoạn vừa ăn, ngâm rau vào nước muối khoảng 10 phút để rau mềm và rụng hết lông. Cắt lòng gà thành miếng vừa ăn, ướp với 1 muỗng cà phê bột canh. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ sau đó chia làm hai phần. Ảnh: nkfood.vn. Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào phi thơm hành tím băm, trút lòng gà vào xào chin tái, cho ra dĩa. Cho một phần tỏi băm vào chảo phi thơm vàng và trút rau vào xào với lửa to, thêm một ít giấm để giữ lại vitamin cho món rau của bạn. Khi rau hơi mềm bạn trút lòng gà và phần tỏi còn lại vào cùng 1 muỗng cà phê dầu hào và 1 muỗng dầu ăn, đảo đều cho tới khi rau chín thì tắt bếp. 2. Ngọn bí đỏ. Món ngọn bí đỏ xào tỏi. Nguyên liệu: Ngọn bí, tỏi, dầu ăn, dầu hào, gia vị. Ngọn bí nhặt bỏ xơ rồi rửa sạch, cho vào nồi nước sôi có vài hạt muối chần qua cho rau được xanh. Vớt rau ra rổ và xả qua nước lạnh. Tỏi bóc vỏ, xắt lát rồi cho một nửa vào dầu ăn phi thơm. Tiếp tục cho rau bí vào xào, nêm gia vị nhưng nên nêm hơi nhạt một chút. Ảnh: cachtrongrausach.vn. Khi rau chuẩn bị chín mềm thì đổ nốt nửa chỗ tỏi còn lại vào và thêm dầu hào cho món ăn được bóng đẹp và thơm dậy mùi tỏi. Rau bí xào ngon sẽ có cọng rau rất giòn, lá mềm thấm gia vị và rau xanh. Để có đĩa rau trông bắt mắt bạn hãy nêm thêm một chút dầu hào khi chuẩn bị tắt bếp cho món ăn được bóng đẹp. Ảnh: standardfood.vn. Món canh ngọn bí đỏ nấu giò sống. Nguyên liệu: Rau bí, giò sống, tỏi, hạt nêm, tiêu. Rau bí tước bỏ xơ, lá già rồi rửa sạch, cọng bí bẻ khúc vừa ăn, lá thái khúc 3cm. Giò sống trộn đều với chút hạt nêm. Đun sôi nước cho 1 ít dầu ăn vào nồi nước. Giò sống viên tròn miếng vừa ăn thả vào nồi nước đun chín. Sau đó cho rau bí, tỏi băm vào đun đến khi rau chín, nêm hạt nêm vừa ăn. Bắc xuống múc ra bát ăn nóng hay nguội tuỳ thích. Ảnh: sieuthisuckhoe.com. Món canh ngọn bí đỏ nấu hến. Nguyên liệu: Ngọn bí, hến, gừng, tỏi, hành khô, thì là, mắm, hạt nêm. Hến ngâm ớt để nhả sạch cát. Đun sôi lấy ruột hến rửa sạch để ráo, giữ lại phần nước trong. Ngọn bí nhặt rửa sạch. Hành, gừng, tỏi băm nhỏ. Thì là thái nhỏ. Phi thơm một nửa chỗ hành, gừng, tỏi rồi cho ruột hến vào xào thơm với chút mắm. Phi thơm một nửa chỗ hành, gừng, tỏi còn lại, cho rau bí vào xào chín tới với gia vị. Trút phần ruột hến vào nồi rau bí. Gạn nước luộc hến vào nồi. Đun sôi canh rồi thả thì là vào, nêm nếm thêm chút hạt nêm cho vừa miệng là được. Ảnh: http://toinayangi.vn. 3. Ngọn su su. Món ngọn su su xào tỏi. Nguyên liệu: Ngọn su su, tỏi, dầu ăn, bột canh, bột nêm. Ngọn su su tước sạch vỏ, bẻ ngắn khoảng 4 – 5 cm, rửa sạch để ráo. Tỏi bóc vỏ, đập dập, để trước khi xào khoảng 15 phút. Phi thơm tỏi, cho rau vào đảo nhanh và đều tay. Cho bột canh và bột nêm vào, khi gần bắc ra cho nốt phần tỏi băm vào đảo cho có mùi thơm. Thưởng thức khi còn nóng. Ảnh: http://rausachbonmua.vn. 4. Ngọn khoang lang. Món ngọn khoai lang xào lòng gà. Nguyên liệu: Ngọn khoai lang, lòng gà, tỏi, hạt nêm, nước mắm, đường, tiêu. Rau khoai lang nhặt lấy ngọn non, rửa sạch. Chần qua ngọn rau. Đun nóng dầu ăn, phi thơm tỏi. Cho rau vào xào, nêm bột nêm, chỉ nêm vừa phải không nên đậm. Đảo rau nhẹ tay cho khỏi nát. Rau chín cho lên đĩa. Pha nước mắm tỏi ớt hoặc chấm rau với nước tương rất ngon. Ảnh: http://www.phunutoday.vn. Món ngọn khoai lang xào thịt bò. Nguyên liệu: Ngọn khoai lang, thịt bò, tỏi, tiêu, dầu ăn, gia vị. Ngọn khoai lang rửa sạch. Thịt bò thái miếng mỏng vừa ăn. Ướp thịt bò với một chút tỏi, hạt nêm, tiêu và dầu ăn trong 15 phút. Làm nóng chảo với dầu ăn. Cho thịt bò vào xào lăn. Khi thịt bò chín thì lấy ra bát để riêng. Tiếp tục phi thơm tỏi trong chảo đã xào thịt bò. Cho rau lang vào xào với lửa to. Nêm chút gia vị. Khi rau vừa chín tới, trút thịt bò vào xào cùng. Đảo nhanh tay trong 2 phút, rắc thêm chút hạt tiêu lên trên. Ảnh: http://www.phunutoday.vn. Món ngọn khoai lang xào nấm mối cháy bơ tỏi. Nguyên liệu: Ngọn rau khoai lang, nấm mối, tỏi, bơ, gia vị. Rau lang, nấm mối sơ chế rửa sạch.

Bắt chảo nóng cho dầu ăn, cho tỏi băm phi thơm. Cho nấm rơm vào xào chín. Múc ra đĩa. Cho thêm ít dầu vào xào tiếp rau với tỏi đập dập, thêm xíu bơ. Xong trộn phần nấm, nêm muối vừa ăn. Ảnh: cookpad.com. 5. Ngọn mướp đắng. Món canh ngọn mướp đắng. Nguyên liệu: Ngọn mướp đắng, thịt nạc vai, hành tím. Gia vị: muối, tiêu, đường, hạt nêm, dầu ăn. Ngọn mướp đắng nhạt lấy phần non, rửa sạch, để ráo. Thịt nạc vai rửa sạch với nước muối pha loãng, băm nhỏ, ướp với hạt nêm và tiêu. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Phi thơm hành tím băm với 1 thìa súp dầu ăn, cho thịt băm vào xào thơm. Cho nước sạch vào đun sôi, nêm hạt nêm, đường, muối. Chờ nước sôi lại, cho ngọn mướp đắng vào nấu khoảng 2 phút, tắt bếp. Ảnh: tlnet.com.vn.

1. Ngọn rau bầu. Món ngọn bầu xào lòng gà. Nguyên liệu: Ngọn bầu, lòng gà, tỏi, dầu hào, bột canh, dấm. Rau bầu nhặt tước bỏ xơ và ngắt thành từng đoạn vừa ăn, ngâm rau vào nước muối khoảng 10 phút để rau mềm và rụng hết lông. Cắt lòng gà thành miếng vừa ăn, ướp với 1 muỗng cà phê bột canh. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ sau đó chia làm hai phần. Ảnh: nkfood.vn. Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào phi thơm hành tím băm, trút lòng gà vào xào chin tái, cho ra dĩa. Cho một phần tỏi băm vào chảo phi thơm vàng và trút rau vào xào với lửa to, thêm một ít giấm để giữ lại vitamin cho món rau của bạn. Khi rau hơi mềm bạn trút lòng gà và phần tỏi còn lại vào cùng 1 muỗng cà phê dầu hào và 1 muỗng dầu ăn, đảo đều cho tới khi rau chín thì tắt bếp. 2. Ngọn bí đỏ. Món ngọn bí đỏ xào tỏi. Nguyên liệu: Ngọn bí, tỏi, dầu ăn, dầu hào, gia vị. Ngọn bí nhặt bỏ xơ rồi rửa sạch, cho vào nồi nước sôi có vài hạt muối chần qua cho rau được xanh. Vớt rau ra rổ và xả qua nước lạnh. Tỏi bóc vỏ, xắt lát rồi cho một nửa vào dầu ăn phi thơm. Tiếp tục cho rau bí vào xào, nêm gia vị nhưng nên nêm hơi nhạt một chút. Ảnh: cachtrongrausach.vn. Khi rau chuẩn bị chín mềm thì đổ nốt nửa chỗ tỏi còn lại vào và thêm dầu hào cho món ăn được bóng đẹp và thơm dậy mùi tỏi. Rau bí xào ngon sẽ có cọng rau rất giòn, lá mềm thấm gia vị và rau xanh. Để có đĩa rau trông bắt mắt bạn hãy nêm thêm một chút dầu hào khi chuẩn bị tắt bếp cho món ăn được bóng đẹp. Ảnh: standardfood.vn. Món canh ngọn bí đỏ nấu giò sống. Nguyên liệu: Rau bí, giò sống, tỏi, hạt nêm, tiêu. Rau bí tước bỏ xơ, lá già rồi rửa sạch, cọng bí bẻ khúc vừa ăn, lá thái khúc 3cm. Giò sống trộn đều với chút hạt nêm. Đun sôi nước cho 1 ít dầu ăn vào nồi nước. Giò sống viên tròn miếng vừa ăn thả vào nồi nước đun chín. Sau đó cho rau bí, tỏi băm vào đun đến khi rau chín, nêm hạt nêm vừa ăn. Bắc xuống múc ra bát ăn nóng hay nguội tuỳ thích. Ảnh: sieuthisuckhoe.com. Món canh ngọn bí đỏ nấu hến. Nguyên liệu: Ngọn bí, hến, gừng, tỏi, hành khô, thì là, mắm, hạt nêm. Hến ngâm ớt để nhả sạch cát. Đun sôi lấy ruột hến rửa sạch để ráo, giữ lại phần nước trong. Ngọn bí nhặt rửa sạch. Hành, gừng, tỏi băm nhỏ. Thì là thái nhỏ. Phi thơm một nửa chỗ hành, gừng, tỏi rồi cho ruột hến vào xào thơm với chút mắm. Phi thơm một nửa chỗ hành, gừng, tỏi còn lại, cho rau bí vào xào chín tới với gia vị. Trút phần ruột hến vào nồi rau bí. Gạn nước luộc hến vào nồi. Đun sôi canh rồi thả thì là vào, nêm nếm thêm chút hạt nêm cho vừa miệng là được. Ảnh: http://toinayangi.vn. 3. Ngọn su su . Món ngọn su su xào tỏi. Nguyên liệu: Ngọn su su, tỏi, dầu ăn, bột canh, bột nêm. Ngọn su su tước sạch vỏ, bẻ ngắn khoảng 4 – 5 cm, rửa sạch để ráo. Tỏi bóc vỏ, đập dập, để trước khi xào khoảng 15 phút. Phi thơm tỏi, cho rau vào đảo nhanh và đều tay. Cho bột canh và bột nêm vào, khi gần bắc ra cho nốt phần tỏi băm vào đảo cho có mùi thơm. Thưởng thức khi còn nóng. Ảnh: http://rausachbonmua.vn. 4. Ngọn khoang lang. Món ngọn khoai lang xào lòng gà. Nguyên liệu: Ngọn khoai lang, lòng gà, tỏi, hạt nêm, nước mắm, đường, tiêu. Rau khoai lang nhặt lấy ngọn non, rửa sạch. Chần qua ngọn rau. Đun nóng dầu ăn, phi thơm tỏi. Cho rau vào xào, nêm bột nêm, chỉ nêm vừa phải không nên đậm. Đảo rau nhẹ tay cho khỏi nát. Rau chín cho lên đĩa. Pha nước mắm tỏi ớt hoặc chấm rau với nước tương rất ngon. Ảnh: http://www.phunutoday.vn. Món ngọn khoai lang xào thịt bò. Nguyên liệu: Ngọn khoai lang, thịt bò, tỏi, tiêu, dầu ăn, gia vị. Ngọn khoai lang rửa sạch. Thịt bò thái miếng mỏng vừa ăn. Ướp thịt bò với một chút tỏi, hạt nêm, tiêu và dầu ăn trong 15 phút. Làm nóng chảo với dầu ăn. Cho thịt bò vào xào lăn. Khi thịt bò chín thì lấy ra bát để riêng. Tiếp tục phi thơm tỏi trong chảo đã xào thịt bò. Cho rau lang vào xào với lửa to. Nêm chút gia vị. Khi rau vừa chín tới, trút thịt bò vào xào cùng. Đảo nhanh tay trong 2 phút, rắc thêm chút hạt tiêu lên trên. Ảnh: http://www.phunutoday.vn. Món ngọn khoai lang xào nấm mối cháy bơ tỏi. Nguyên liệu: Ngọn rau khoai lang, nấm mối, tỏi, bơ, gia vị. Rau lang, nấm mối sơ chế rửa sạch.

Bắt chảo nóng cho dầu ăn, cho tỏi băm phi thơm. Cho nấm rơm vào xào chín. Múc ra đĩa. Cho thêm ít dầu vào xào tiếp rau với tỏi đập dập, thêm xíu bơ. Xong trộn phần nấm, nêm muối vừa ăn. Ảnh: cookpad.com. 5. Ngọn mướp đắng. Món canh ngọn mướp đắng. Nguyên liệu: Ngọn mướp đắng, thịt nạc vai, hành tím. Gia vị: muối, tiêu, đường, hạt nêm, dầu ăn. Ngọn mướp đắng nhạt lấy phần non, rửa sạch, để ráo. Thịt nạc vai rửa sạch với nước muối pha loãng, băm nhỏ, ướp với hạt nêm và tiêu. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Phi thơm hành tím băm với 1 thìa súp dầu ăn, cho thịt băm vào xào thơm. Cho nước sạch vào đun sôi, nêm hạt nêm, đường, muối. Chờ nước sôi lại, cho ngọn mướp đắng vào nấu khoảng 2 phút, tắt bếp. Ảnh: tlnet.com.vn.