Món canh chua từ đậu phụ ngon miễn chê, ăn sẽ mê

Canh là món không thể thiếu trong mâm cơm, vì thế nó cũng là bài toán đau đầu với một số bà nội trợ, nhất là mùa hè thời tiết nóng nực. Chị em có thể tham khảo những món canh chua từ đậu phụ sau sẽ là sự lựa chọn rất tuyệt vời. Ảnh: Dauphusach. Canh chua đậu phụ. Món canh đơn giản dễ nấu nhưng lại vô cùng dễ ăn nhờ vị thanh mát chua vừa phải cùng màu sắc đẹp mắt. Nguyên liệu chỉ cần đậu phụ non, cà chua, hành ngò. Đậu phụ cắt miếng vừa, cà chua bổ múi cau, hành ngò rửa sạch thái nhỏ. Ảnh: Healthplus. Đầu tiên đun nóng dầu rồi phi thơm hành tím. Khi hành tím dậy mùi cho cà chua vào đảo nhẹ tay. Khi cà chua mềm cho nước và gia vị vừa ăn vào. Đun sôi cho mềm cà chua thì thả đậu phụ vào. Chờ đến khi canh sôi trở lại, nêm gia vị vừa miệng, cho thêm hành, ngò vào là được. Ảnh: Baophunu. Canh đậu phụ kim chi. Món canh rất ngon cơm vì mang hương vị khá lạ và độc đáo, khác hẳn những món canh truyền thống từ trước tới giờ. Nguyên liệu gồm đậu phụ non, thịt ba chỉ, hành lá, đường, hành tím và tất nhiên không thể thiếu một bát con kim chi. Ảnh: Monan9. Thái kim chi thành khúc vừa ăn, đậu phụ thái miếng, hành tím băm nhuyễn, hành lá rửa sạch thái nhỏ. Phi thơm hành tím băm rồi cho thịt vào xào chín thì thả kim chi vào, đảo đều tay để kim chi ngấm dầu rồi đổ nước vào, xăm xắp mặt và tiếp tục đun. Nấu đến khi canh sôi chừng vài phút thì cho đậu non vào, đảo nhẹ tay để đậu không nát. Cuối cùng là thả hành lá vào rồi tắt bếp. Ảnh: Enbac. Canh đậu hũ chua cay. Món canh này phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu nhưng lại ra thành quả tuyệt vời. Nguyên liệu gồm đậu phụ non, đùi gà rút xương, cà rốt, măng chua, nấm (loại nào cũng được), đậu hà lan, trứng, gừng, hành. Thịt gà luộc, xé nhỏ, các nguyên liệu khác thái hạt lựu. Ảnh: Littleq. Cho nước vào nồi đun sôi. Khi nước sôi thì cho đậu Hà lan, thịt và các loại nguyên liệu vào đun sôi, nhỏ lửa. Đun khoảng 3p thì cho trứng vào sôi khoảng 1 phút nêm thêm nước vừa ăn và sau cùng là cho hành lá, dầu mè và gừng vào. Tô canh nóng, thơm ăn rất vừa miệng và rất bổ dưỡng, có thể ăn như món súp rau cũng tuyệt. Ảnh: Cookpad. Canh chua đậu phụ thập cẩm. Nguyên liệu món canh ngon này bao gồm đậu phụ non, cà chua, đậu bắp, me chua, dứa. Bát canh có vị chua chua của me và dứa, thêm nhiều rau và đậu phụ non, ăn không ngấy, thích hợp vào những ngày nóng nực. Ảnh: Chungta. Đầu tiên, đun nóng một ít dầu ăn, phi đầu hành thơm, cho cà chua vào xào chín, xào khoảng 3 phút thì cho tiếp dứa vào xào cùng, nêm vào một ít muối, đường.Thêm nước lọc vào và đun sôi sau đó thả me vào. Đun từ 10 đến 12 phút thì cho tiếp đậu bắp vào đun cùng, đun khoảng thêm 5 phút và cho đậu vào. Thêm hành ngò để nồi canh thêm dậy mùi. Ảnh: Hoidaubepaau. Canh cá sông nấu chua. Nguyên liệu gồm cá trắm, cá chép hoặc cá quả, đậu phụ rán, mẻ, dứa, hành, nghệ và gia vị. Cá làm sạch rửa với nước chanh hay dấm cho bớt tanh. Mẻ lọc lấy nước hòa cùng lượng nước canh vừa ăn. Ảnh: Zaca. Phi thơm hành khô và cho cà chua vào xào sơ, thêm gia vị và cho nước đã hòa cùng mẻ vào nấu. Đun sôi và thả cá vào đun chín cá. Tiếp theo cho đậu phụ đã chiên cùng với dứa vào đun thêm 2 phút. Múc ra bát rắc hành, thì là vào. Ảnh: cookpad.

