Món ăn sống cần tránh xa kẻo mất Tết

Gỏi cá sống. Cá thường rất có khả năng bị nhiễm một loại ký sinh trùng gọi là sán lá gan. Loại ký sinh trùng này có thể xâm nhập vào các ống dẫn mật trong gan và túi mật. Một khi sán lá gan xâm nhập vào cơ thể người, chúng sẽ gây viêm nhiễm các đường ống dẫn mật, gây khó khăn cho việc dẫn mật từ gan về túi mật và ruột. Tiến trình gây viêm ống dẫn mật có thể gây đau, vàng da, sốt... Trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ gan. Ảnh: Songkhoe.vn Sự nhiễm sán lá gan sẽ làm ngăn cản sự lưu chuyển máu trong gan, làm cho gan không có khả năng sản xuất chất dinh dưỡng, không còn khả năng làm sạch máu, không còn chức năng khử độc. Những nghiên cứu lâm sàng cho thấy người ăn cá sống thường xuyên sẽ có tần suất rủi ro bị xơ gan trên 50%. Ảnh: http://benhganmat.vn/ Tiết canh. Tiết canh là món ăn sống cùng với các loại thịt, xương các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong con vật vẫn còn tồn tại. Nếu ăn phải tiết canh của lợn đang mắc bệnh thì nguồn máu của nó sẽ chứa vi trùng, vi khuẩn gây bệnh. Người ăn phải tiết canh từ con vật này sẽ có nguy cơ nhiễm các bệnh như liên cầu lợn, nhiễm giun sán, bệnh đường tiêu hóa, viêm não mô cầu, trường hợp nặng có thể gây tử vong. Ảnh: Cooky.vn Rau sống. Rau sống là món ăn rất tốt cho sức khỏe bởi chúng chứa vitamin C, A, E, chất khoáng tuy nhiên, cần lưu ý khi ăn các loại rau sống bởi chúng tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Khi ăn rau sống cần lưu ý chế nhặt và rửa, ngâm muối sạch sẽ, tránh nguy cơ bị nhiễm giun sán hoặc các ký sinh trùng. Ảnh: Laodong.com.vn Thậm chí rau ở 1 số nơi còn có phẩy khuẩn tả, có thể dẫn đến tiêu chảy. Chưa kể đến việc không chỉ có các loại bào nang amip, trùng lông, trùng roi… các loại rau sống trên thị trường hiện nay còn chứa một lượng lớn các loại trứng, ấu trùng giun sán như: giun móc, giun đũa, sán lá gan. Ảnh: PLO Sushi và sashimi. Việc chế biến hai món ăn này được người Nhật đảm bảo vệ sinh rất cao. Tuy nhiên, khi du nhập vào Việt Nam, tại nhiều nhà hàng những món ăn này trở thành hiểm họa khôn lường vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều loại giun sán, ký sinh trùng không thể tiêu diệt sẽ đe dọa đến tính mạng con người. Ảnh: http://asiaticoorientalworld.com/ Hàu sống. Tại một số địa điểm và thời điểm trong năm, hàu có chứa các loại vi khuẩn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tiêu dùng. Phẩy khuẩn tả Vibrio vulnificus sống ở vùng nước ven biển tự nhiên ấm áp, và số lượng các vi khuẩn này tăng lên trong những tháng hè nóng bức. Tuy nhiên, vi khuẩn này xuất hiện ở tất cả các thời điểm trong năm. Vì vậy, ăn hàu trong mùa lạnh vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn. Ảnh: Cooky.vn Tác dụng phụ xảy ra bao gồm rét run, sốt, nôn mửa, tiêu chảy và dị ứng da. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị sốc và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Vi khuẩn Vibrio vulnificus có thể bị phá hủy ở nhiệt độ cao. Vì vậy cách an toàn để tránh bị nhiễm khuẩn là chỉ ăn hàu nấu chín đúng cách. Ảnh: benhmedaymanngua.com Cà sống. Ăn cà pháo sống chấm mắm tôm, mắm ruốc, giòn tan, là món ăn vô cùng hấp dẫn đối với nhiều người. Đặc biệt, nhiều người ưa thích món cà pháo muối xổi, vì nó rất giòn, nhiều gia vị ngon miệng. Nhưng đây là một sở thích cực nguy hiểm cho bạn. Vì khi muối xổi cà vẫn còn chưa chín sẽ chứa nhiều độc tố gây hại, vì vậy đây là thói quen mà bạn cần loại bỏ ngay. Ảnh: Soha Hạt điều tươi. Tuyệt đối không bào giờ được ăn trực tiếp hạt điều tươi sống chưa qua chế biến bởi hạt điều sống có chứa urushiol, chất độc này có thể gây ra tử vong nếu dùng với liều lượng lớn. Ảnh: hatdieu.org

