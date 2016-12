Món ăn ngon bài thuốc chữa nhiều bệnh từ nội tạng bò

Theo Đông y, các bộ phận nội tạng bò đều có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, ích khí, bổ máu, hỗ trợ gân cốt. Các nhà dinh dưỡng thì lại cho rằng, nội tạng bò rất giàu chất protein, lipid, vitamin A, B12, sắt, đều là dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Chính vì thế, nội tạng bò được dùng làm món ăn bài thuốc chữa nhiều bệnh. Ảnh: Xã Luận. Sạn trong mật bò. Được gọi là ngưu hoàng, có vị đắng mùi tanh và tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, bài trừ kinh giản, co giật, tiêu đờm, điều hòa kinh nguyệt. Ảnh: Mangtinmoi. Gan bò (Ngưu can). Gan bò có vị ngọt, đắng, tính trung có tác dụng bổ gan, bổ máu, sáng mắt. Dùng gan bò với cà rốt, cần tây, dứa, sả, tỏi, ớt xào ăn hoặc nấu với đậu, nấu cháo, hay luộc lên ăn đều tốt. Ảnh: Monngonmoingay. Chữa bệnh tim đập nhanh. Dùng 200g gan bò, 15 quả táo tàu ninh nhừ để ăn vài lần trong tuần sẽ giảm được chứng tim đập nhanh. Ảnh: SKĐS. Tủy trong xương (ngưu tủy). Tủy bò có tính bình, ngọt và không độc, có tác dụng nuôi huyết, liền xương. Vì thế mà có thể dùng tủy bò chưng mật ong để cho trẻ em ăn chữa bệnh còi xương. Ảnh: Pixabay. Chữa bệnh chậm mọc răng, chậm biết đi. Dùng xương ống tủy từ chân bò ninh nhừ nấu cháo cho bé ăn nhiều lần. Ảnh: Gocnoitro. Dạ dày bò (ngưu vị). Dạ dày có tác dụng điều hòa trung khí, bổ tỳ. Hơn nữa dạ dày của bò chứa rất nhiều gelatin và probiotics – những dưỡng chất tốt để cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Ảnh: Cooky. Chữa đau dạ dày. Dùng 100g dạ dày bò rửa sạch ninh nhừ cùng 30g hoàng kỳ như một món ăn ngày thường cho người bị bệnh này. Ảnh: Gastimunhp. Chữa táo bón do khí huyết hư: Dùng dạ dày bò xào cần tây: gồm dạ dày, gan bò, cần tây, hành lá, mắm, muối, tiêu gia vị vừa đủ xào ăn. Bài tác dụng kiện tỳ ích khí, bổ huyết, lợi đại tiểu tiện. Ảnh: Bepgiadinh. Chữa viêm đại tràng mãn: Dùng lòng bò xào dưa chua: gồm lòng bò, gan bò, dưa chua, cà chua, thì là, tỏi, hành ngò, dầu ăn, mắm muối, gia vị vừa đủ xào ăn. Món ăn từ nội tạng này có tác dụng bổ khí huyết, thanh thấp nhiệt. Ảnh: Tintuc24h. Ngưu pím (bộ phận sinh dục). Theo Đông y, bộ phận sinh dục bò có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, cải thiện chức năng sinh lý... Có thể dùng ngưu pím bò xào hành tây, gừng, mộc nhĩ xào thơm lên ăn. Ảnh: Monngonmoingay. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

