Món ăn giúp tăng trí nhớ gấp 10 lần

1. Các loại cá: Vốn được coi là "lương thực của bộ óc", cách tốt nhất khi chế biến cá là món canh, món hấp hoặc món hầm. Điển hình là 2 món cá sau. Ảnh: giaoduc.net.vn. Canh cá chép, bí đao. Nguyên liệu: Cá chép, bí đao, đường, rượu, gừng, hành, dầu lạc, hồ tiêu, gia vị. Bí đao làm sạch, thái lát. Cá chép chế biến sạch, đem rán trong dầu lạc cho tới khi vàng, cho thêm nước, bí đao, rượu, đường, gừng, hành vào nấu cho kỹ, lấy hành và gừng ra, trộn thêm chút hồ tiêu và gia vị là được. Ảnh: egiadinh.com. Cá trắm hấp. Nguyên liệu: Cá trắm tươi, gừng, đường, muối, dầu lạc, tỏi, xì dầu. Cá chế biến sạch rồi để lên một chiếc đĩa to, xếp gừng thái lát lên trên, xì dầu, tỏi và đường cho vào một cái bát con đặt lên mình cá. Ảnh: casongda.com.vn. Tất cả cho vào nồi hấp chín. Chắt lấy nước cốt từ đĩa cá, bỏ gừng và rắc hồ tiêu lên trên. Trộn nước cốt với xì dầu trong bát con, thêm chút dầu lạc vào đun sôi, rồi tưới lên thân cá là được. Ảnh: vietgiaitri.com. 2. Long nhãn: Có tác dụng dưỡng tâm, an thần, bổ huyết, ích trí, yên ngũ tạng nên rất được ưa chuộng, điển hình là món cháo long nhãn. Với nguyên liệu: Cùi nhãn, táo tàu, gạo tẻ, đường trắng. Lấy cùi nhãn, táo và gạo tẻ đem nấu thành cháo, ăn khi còn nóng, mỗi ngày ăn một lần, liên tục trong 2 tuần. Ảnh: longnhanbamai.com. 3. Thịt và trứng chim cút. Theo các nhà dinh dưỡng phân tích, hàm lượng protein trong thịt trứng chim cút cao hơn của thịt gà là khoảng 20%. Hàm lượng cholesterol trong trứng chim cút thấp hơn trong trứng gà. Trong trứng chim cút có một số yếu tố kích thích cho hoạt động của não bộ. Ảnh: trieuphunongdan.com. Canh chim cút long nhãn. Nguyên liệu: Chim cút, đậu đỏ, long nhãn, gừng. Chim cút chế biến sạch. Cho tất cả vào đun cho tới chín, vừa ăn, ăn liên tục trong nhiều ngày. Canh đỗ trọng chim cút. Nguyên liệu: Chim cút, kỷ tử, đỗ trọng. Chim cút chế biến sạch, cho thêm nước vào đun sôi, sau đó ăn nước cốt và thịt chim cút, nên ăn thường xuyên để cải thiện trí não tốt nhất. Ảnh: Hyluflex.com. Trứng chim cút luộc với hà thủ ô và sinh địa. Cho tất cả vào đun kỹ, uống nước cốt và ăn thịt chim cút, ăn thường xuyên. Ảnh: Zing.vn. Chim cút nấu với hoàng kỳ. Nguyên liệu: Chim cút, đảng sâm, hoàng kỳ, gừng tươi. Cho thêm nước vào tất cả các nguyên liệu kia rồi nấu chín, ăn thịt chim và uống nước, có thể thêm hành và gia vị cho vừa khẩu vị. Ảnh: giadinh.net.vn. 4. Vừng đen là một trong số 8 thức ăn chủ yếu có tác dụng bổ não và tăng cường trí lực. Có 3 món điển hình nhất của vừng bạn không thể không thưởng thức. Ảnh: youtube.com. Bột vừng ngó sen. Nguyên liệu: Vừng đen, ngó sen, gạo tẻ, củ mài. Tất cả đem sấy khô, sao vàng, tán mịn, trộn đều, cho vào lọ nút kín dùng dần. Ngày dùng 2 - 3 lần, mỗi lần 30g, hòa với nước sôi, trộn thêm chút đường cho đủ ngọt. Ảnh: Ngoisao.vn. Cá rán tẩm vừng đen. Nguyên liệu: Cá nạc, vừng đen, trứng gà, bột mì, hành, gừng, rượu, dầu lạc, dầu vừng. Cá bỏ da, thái miếng nhỏ. Vừng đãi sạch để khô nước. Tất cả các nguyên liệu còn lại trộn đều với rượu rồi cho cá vào ướp 30 phút. Bao một lớp bột mì mỏng, tưới nước trứng đã trộn đều lên trên, rắc vừng lên hai mặt cá. Đổ dầu lạc vào, cho cá vào rán nhỏ lửa tới khi chín. Rượu vừng. Nguyên liệu: Vừng đen, ý dĩ, can địa hoàng. Tất cả cho vào trong túi vải ngâm với 3 lít rượu thấp độ, nút kín trong 5 - 7 ngày. Mỗi ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1 chén con. Ảnh: vietkhampha.com. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

