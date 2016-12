Mổ lấy khối u tử cung 12kg cho người đàn bà 53 tuổi

Thấy bụng có dấu hiệu to lên, bà T.T.N (53 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cứ nghĩ do lớn tuổi nên phát tướng. Không ngờ bụng ngày càng to dần, to vượt cả những người mang bầu sắp sinh, hoảng quá bà N. vội đến bệnh viện cầu cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phẫu thuật lấy khối u tử cung khổng lồ ra khỏi bụng bệnh nhân T.T.N. Theo người nhà bà N., cách đây khoảng vài năm bà thấy bụng to dần, nhưng cứ nghĩ do phát tướng. Đến những tháng cuối năm 2016 bà phát hiện bụng to bất thường, to vượt mặt hơn những người mang bầu sắp sinh. Lúc này bà cảm thấy bụng đau nhói, người khó thở, mệt mỏi, xanh xao, thường xuyên chóng mặt. Gia đình lập tức đưa bà đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) để kiểm tra thì phát hiện một khối u tử cung khổng lồ.



Chiều 28/12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết bệnh nhân N. đã được phẫu thuật thành công lấy trọn khối u tử cung nặng đến 12kg.

“Trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu. Hiện tại bệnh nhân đã dần hồi phục, tình trạng sức khỏe tốt”, bác sĩ Vũ Ngọc Lâm – Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Xuyên Á cho hay.

Theo bác sĩ Lâm, bệnh nhân N. đến bệnh viện khám hôm 26.12 trong tình trạng bụng to vượt mặt, bệnh nhân than khó thở và chóng mặt. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị một khối u tử cung rất to. Các bác đã chỉ định phẫu thuật khối u.

Sau khi mở ổ bụng, ê kíp phẫu thuật phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có rất nhiều dịch màu nâu sậm, nặng mùi. Các bác sĩ tiếp tục mổ thám sát thì nhận thấy ở góc trái phía sau bàng quang có một khối u 7x8cm đang hoại tử và xì dịch. Không những vậy, tử cung bệnh nhân có khối u lớn 35x35x40 cũng đang chảy dịch.

“Ê kíp phẫu thuật tiến hành hút dịch từ khối u. Sau đó, bệnh nhân được cắt, lấy trọn các khối u và cầm máu kỹ lưỡng. Lượng dịch thu được hơn 5 lít, khối u sau khi đã hút dịch nặng gần 7kg, tổng trọng lượng khối u hơn 12kg”, bác sĩ Lâm cho biết.

Cũng theo bác sĩ Lâm đây một khối u khổng lồ cực hiếm đã chèn ép các cơ quan trong bụng bệnh nhân gây khó thở. Khối u này còn bị hoại tử, xuất huyết gây thiếu máu, khiến bệnh nhân mệt mỏi, sức khỏe ngày một sa sút.

“Khối u đang có nguy cơ bị vỡ, nếu không mổ kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của bệnh nhân”, bác sĩ Lâm nói.

