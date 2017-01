Mẹo kết hợp thực phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Ăn táo cùng socola đen: Cách kết hợp thực phẩm như thế này sẽ mang lại tác dụng khiến bạn bất ngờ. Trong táo có chứa chất catechin enzyme, chất này kết hợp cùng quercetin chống oxy hóa có trong socola sẽ tăng cường khả năng miễn dịch, kích thích hoạt động của não, cải thiện hệ tim và mạch máu, đồng thời giảm nguy cơ ung thư. Bột yến mạch sử dụng cùng nước cam sẽ là nguồn cung cấp phenol dồi dào. Chất này giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa và thải độc tố trong cơ thể rất tốt. Thịt lợn chứa nhiều chất béo nếu kết hợp cùng bắp cải tí hon chứa chất sulforaphane sẽ làm ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư rất hiệu quả. Cà chua và gan: Việc thiếu sắt trong cơ thể có thể khiến thể trạng mệt mỏi, khả năng trao đổi chất kém hơn và dễ gặp các vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, bạn có biết các chất sắt trong gan sẽ không thể hấp thụ tốt nếu không có vitamin C. Đó chính là lý do mà bạn nên ăn gan kèm với cà chua vì chúng có chứa acid ascorbic rất tốt cho việc tăng khả năng hấp thụ sắt. Các chất sắt chứa trong rau xanh giúp cải thiện sự hấp thụ vitamin C vào trong máu, làm tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sự trao đổi chất. Vì vậy, loại thức uống từ rau mùi với cam quýt cũng rất tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới khuyên bạn nên kết hợp sữa chua không đường với các loại rau quả (như cà rốt hoặc cần tây). Cách kết hợp này mang lại nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể. Ngoài ra, các chất xơ chứa trong rau quả còn giúp cải thiện sự hấp thụ canxi. Quả bơ và rau bina được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn cùng nhau. Rau bina chứa nhiều vitamin A và lutein, khi kết hợp với các chất béo thực vật hữu ích được tìm thấy trong bơ sẽ phát huy tác dụng. Uống trà xanh với chanh là một cách tuyệt vời để làm dịu cơn khát và bổ sung năng lượng. Trà xanh có chứa catechin giúp kéo dài tuổi thọ và tạo nên một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Cà chua và dầu ô liu giúp cải thiện hoạt động của tim và mạch máu. Hơn nữa, nó còn ngăn ngừa xơ vữa động mạch và sự hình thành các khối u ác tính. Khi được hấp thụ cùng với chất béo, lycopene sẽ càng dễ dàng được cơ thể đón nhận hơn. Nếu bạn là một fan trung thành của các món nướng, rán, bạn nên ướp thịt với hương thảo trước khi nấu. Rosemary và các chất chống oxy hóa trong hương thảo có thể ngăn chặn sự hình thành các chất có hại khi thịt được chế biến bằng cách nướng hay rán. Nguồn ảnh: Brightside.

Ăn táo cùng socola đen: Cách kết hợp thực phẩm như thế này sẽ mang lại tác dụng khiến bạn bất ngờ. Trong táo có chứa chất catechin enzyme, chất này kết hợp cùng quercetin chống oxy hóa có trong socola sẽ tăng cường khả năng miễn dịch, kích thích hoạt động của não, cải thiện hệ tim và mạch máu, đồng thời giảm nguy cơ ung thư. Bột yến mạch sử dụng cùng nước cam sẽ là nguồn cung cấp phenol dồi dào. Chất này giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa và thải độc tố trong cơ thể rất tốt. Thịt lợn chứa nhiều chất béo nếu kết hợp cùng bắp cải tí hon chứa chất sulforaphane sẽ làm ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư rất hiệu quả. Cà chua và gan: Việc thiếu sắt trong cơ thể có thể khiến thể trạng mệt mỏi, khả năng trao đổi chất kém hơn và dễ gặp các vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, bạn có biết các chất sắt trong gan sẽ không thể hấp thụ tốt nếu không có vitamin C. Đó chính là lý do mà bạn nên ăn gan kèm với cà chua vì chúng có chứa acid ascorbic rất tốt cho việc tăng khả năng hấp thụ sắt. Các chất sắt chứa trong rau xanh giúp cải thiện sự hấp thụ vitamin C vào trong máu, làm tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sự trao đổi chất. Vì vậy, loại thức uống từ rau mùi với cam quýt cũng rất tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới khuyên bạn nên kết hợp sữa chua không đường với các loại rau quả (như cà rốt hoặc cần tây). Cách kết hợp này mang lại nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể. Ngoài ra, các chất xơ chứa trong rau quả còn giúp cải thiện sự hấp thụ canxi. Quả bơ và rau bina được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn cùng nhau. Rau bina chứa nhiều vitamin A và lutein, khi kết hợp với các chất béo thực vật hữu ích được tìm thấy trong bơ sẽ phát huy tác dụng. Uống trà xanh với chanh là một cách tuyệt vời để làm dịu cơn khát và bổ sung năng lượng. Trà xanh có chứa catechin giúp kéo dài tuổi thọ và tạo nên một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Cà chua và dầu ô liu giúp cải thiện hoạt động của tim và mạch máu. Hơn nữa, nó còn ngăn ngừa xơ vữa động mạch và sự hình thành các khối u ác tính. Khi được hấp thụ cùng với chất béo, lycopene sẽ càng dễ dàng được cơ thể đón nhận hơn. Nếu bạn là một fan trung thành của các món nướng , rán, bạn nên ướp thịt với hương thảo trước khi nấu. Rosemary và các chất chống oxy hóa trong hương thảo có thể ngăn chặn sự hình thành các chất có hại khi thịt được chế biến bằng cách nướng hay rán. Nguồn ảnh: Brightside.