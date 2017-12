Mẹo chọn rau thơm thơm ngon hấp dẫn an toàn cho ngày tết mà các chị em phụ nữ nên biết và áp dụng ngay.

Mẹo chọn rau thơm thơm ngon hấp dẫn an toàn cho ngày tết

Rau non, mới hái thì nấu món ăn mới ngon. Rau non khi bấm vào cuống thấy giòn và có nhựa. Rau hái để lâu bị ôi, vì rau đã héo, ăn vào sẽ mất mùi vị và mất gần hết vitamin c.

– Bắp cải cần chọn cái cuộn chặt, cầm chắc tay, tròn, cuống bé; nếu chọn được cái mới hái thì ngon và ngọt.

– Rau muống thì chọn mớ rau phẳng là rau mới hái; còn hai đầu ngóc cong lên là rau hái từ hôm trước, dễ bị ôi. Rau tươi, nếu ngắt cuống có vệt nhực loãng ứa ra: rau trông xanh mát, cuông mập bóng là non. Ăn rau muống luộc thì nên mua rau ao. Ăn xào thì nên mua rau cạn. Rau ao ngọn to cuống màu tím, luộc bở. Còn rau cạn (thường gọi là rau muống trắng) thì ngược lại, xào ngon mà luộc thì nhạt.

– Cải muối dưa thì không nên chọn non, đẹp mã. Cần lựa giống dưa lá dày, đanh cây, hơi già một chút (rau đã hết thời kỳ phát triển, trong búp non không có lá nõn mà có bầu hoa mới nhú lên). Loại rau dưa này có hàm lượng đường cao lên khi muối dễ chua, cấu trúc tế bào của cây tương đối bền vững làm cho dưa không bị nhũn, ăn giòn.

Cách chọn rau củ tươi ngon không chứa hóa chất ngày tết

Mùa khô là mua các rau củ dễ có nguy cơ chứa lượng thuốc bảo vệ thực vật còn dữ sẽ cao hơn so với mùa mưa.

Bạn nên chọn mua rau vào vụ chính, đó là thời điểm cây trồng phát triển bình thường, ít bị sâu bệnh vì vậy các loại rau củ sẽ ít bị chứa tàn dư của thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân bón vì người dân sử dụng ít.

Ở các vụ nghịch, để đạt năng suất cao phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón khá nhiều, nên khả năng là các loại rau củ và vụ nghịch có hàm lượng hóa chất thuốc thực vật và phân bón sẽ khá nhiều so với vụ chính của nó.

Cách chế biến rau thơm ngon

Các bạn nên sử dụng nhiều loại rau trong bữa ăn, trong ngày, hoặc trong tuần để tránh ngộ độc vì ăn quá nhiều một loại rau củ nào đó. Việc thay đổi như vậy còn đảm bảo đúng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể của bạn và gia đình.

Khi bạn luộc, xào hoặc nấu nên giở nắp vung ra nhằm mục đích cho thuốc bảo vệ thực vật ( nếu có ) bay hơi ra ngoài. Và đảm bảo khả năng trúng độc khi sử dụng các rau củ có chứa chất trừ sâu sẽ ít đi nhiều.