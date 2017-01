Mẹ ung thư 17 lần sảy thai bỗng có 4 con trong 9 tháng

Một bệnh nhân ung thư từng xảy thai 17 lần giờ đây đã trở thành mẹ của 4 cô con gái chỉ trong có 9 tháng. Cô Lytina Kaur được thông báo cô không bao giờ có thể có con được nữa sau khi bị ung thư máu và điều trị bằng hóa trị và ghép tủy từ mẹ. Nhưng sau khi kết hôn vào năm 2007, người phụ nữ 32 tuổi này vẫn đặt mục tiêu trở thành mẹ.Trong khoảng thời gian 5 năm từ năm 2010 khi mất 2 bé sinh đôi, Lytina đã 17 lần mất đi cơ hội làm mẹ. Mỗi lần như vậy đều rất khó khăn để vượt qua. Quyết định xin con nuôi nhưng không tìm được em bé gốc châu Á nào phù hợp, cô Lytina và chồng quyết định nhờ người mang thai hộ. Từ năm 2013-2015, một bệnh viện tại Ấn Độ đã 7 lần cấy phôi vào một người mang thai hộ nhưng đều bị sảy. Cặp đôi quyết định từ bỏ ý định này. Nhưng may mắn trong khi đang chuẩn bị thụ tinh trong ống nghiệm, cô bỗng mang thai tự nhiên rồi sinh con gái đầu lòng Kavita vào tháng 9/2015. Tại Ấn Độ, bệnh viện cũng cấy nốt 4 phôi còn lại vào người mang thang hộ và hai tháng sau, hai đứa con gái nhờ người mang thai hộ cũng chào đời. Hạnh phúc đến liên tiếp khi trong khi chuẩn bị đón 2 bé song sinh từ Ấn Độ về, cô lại tiếp tục phát hiện mình mang thai. Bé gái thứ 4 chào đời vào tháng 6/2016 vào lúc 28 tuần. Tuy sinh non nhưng bé may mắn không gặp biến chứng gì. Nói về lần làm mẹ đầu tiên nhưng vô cùng bận rộn của mình, Lytina cho biết “Tôi vẫn đang hưởng thụ cuộc sống thì bỗng nhiên chỉ trong 9 tháng, mọi chuyện đảo lộn điên cuồng. Giờ tôi ít có thời gian ra ngoài và đi những nơi mình muốn nhưng tôi rất thích ở nhà cùng lũ trẻ”.

Một bệnh nhân ung thư từng xảy thai 17 lần giờ đây đã trở thành mẹ của 4 cô con gái chỉ trong có 9 tháng. Cô Lytina Kaur được thông báo cô không bao giờ có thể có con được nữa sau khi bị ung thư máu và điều trị bằng hóa trị và ghép tủy từ mẹ. Nhưng sau khi kết hôn vào năm 2007, người phụ nữ 32 tuổi này vẫn đặt mục tiêu trở thành mẹ.Trong khoảng thời gian 5 năm từ năm 2010 khi mất 2 bé sinh đôi, Lytina đã 17 lần mất đi cơ hội làm mẹ. Mỗi lần như vậy đều rất khó khăn để vượt qua. Quyết định xin con nuôi nhưng không tìm được em bé gốc châu Á nào phù hợp, cô Lytina và chồng quyết định nhờ người mang thai hộ. Từ năm 2013-2015, một bệnh viện tại Ấn Độ đã 7 lần cấy phôi vào một người mang thai hộ nhưng đều bị sảy. Cặp đôi quyết định từ bỏ ý định này. Nhưng may mắn trong khi đang chuẩn bị thụ tinh trong ống nghiệm , cô bỗng mang thai tự nhiên rồi sinh con gái đầu lòng Kavita vào tháng 9/2015. Tại Ấn Độ, bệnh viện cũng cấy nốt 4 phôi còn lại vào người mang thang hộ và hai tháng sau, hai đứa con gái nhờ người mang thai hộ cũng chào đời. Hạnh phúc đến liên tiếp khi trong khi chuẩn bị đón 2 bé song sinh từ Ấn Độ về, cô lại tiếp tục phát hiện mình mang thai. Bé gái thứ 4 chào đời vào tháng 6/2016 vào lúc 28 tuần. Tuy sinh non nhưng bé may mắn không gặp biến chứng gì. Nói về lần làm mẹ đầu tiên nhưng vô cùng bận rộn của mình, Lytina cho biết “Tôi vẫn đang hưởng thụ cuộc sống thì bỗng nhiên chỉ trong 9 tháng, mọi chuyện đảo lộn điên cuồng. Giờ tôi ít có thời gian ra ngoài và đi những nơi mình muốn nhưng tôi rất thích ở nhà cùng lũ trẻ”.