Mẹ hãy cùng con làm 8 việc hữu ích này mỗi ngày

1. Đọc truyện: Việc đọc truyện giúp tăng khả năng tập trung, gắn kết mối quan hệ con cái bố mẹ, tăng khả năng ngôn ngữ cho trẻ. Đây cũng là phương thức nuôi dưỡng tình yêu đam mê đọc sách trong trẻ. Ảnh: Kilala.vn. 2. Khám phá cùng con: Bạn hãy tạo ra không gian an toàn trong nhà để trẻ tự do khám phá. Điều này sẽ kích thích trí nhớ của trẻ, giúp trẻ nhận ra những nơi quen thuộc và an toàn để chơi, đồng thời trẻ cũng sẽ phát triển các chức năng nhận thức khác. Ảnh: Xaluan.com. 3. Cho bé đi mua sắm cùng: Đây là cách tuyệt vời để giới thiệu những âm thanh và hình ảnh mới. Bạn cũng có thể dạy trẻ về màu sắc và số lượng. Ảnh: baomoi.com. 4. Cùng bé chơi ú òa: Chơi ú òa không những chỉ dạy cho trẻ sự kỳ vọng, chờ đợi mà còn cho trẻ biết là dù không thấy bạn nhưng bạn vẫn ở bên cạnh trẻ. Điều này rất hữu ích khi bạn cần phải xa trẻ để đi ra ngoài hoặc đi làm. Ảnh: SucKhoeNhi.vn. 5. Đi dạo ngoài trời cùng bé: Bạn hãy thường xuyên đưa trẻ đi dạo ngoài trời. Hãy dạy cho trẻ về cây, hoa, lá,… nhằm kích thích trí tuệ và các giác quan của trẻ. Ảnh: SongKhoe.vn. 6. Học đếm: Cha mẹ hãy biến những con số khô khan thành một trò chơi hấp dẫn. Chẳng hạn thi đếm xem có bao nhiêu hạt đậu trên đĩa, hoặc con chó có mấy cái chân. Dần dần, trẻ sẽ quen với những con số, mà việc học đếm sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Ảnh: camnanggiadinh.com.vn. 7. Cùng bé làm việc nhà: Dọn đồ chơi, gấp quần áo, hoặc phân loại quần áo trước khi cho vào máy giặt là những công việc phù hợp với trẻ. Và tất nhiên, trẻ sẽ học được cách sống có trách nhiệm ngay khi còn nhỏ. Ảnh: Mecon.vn. 8. Nuôi thú cưng: Đó có thể là một chú chó, một con mèo, một con chim hay thỏ đều được. Đây là cách tuyệt vời để dạy trẻ những bài học về lòng tốt và trách nhiệm - những phẩm chất để trở thành một người sống đẹp. Ảnh: meocun.com.

