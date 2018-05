Mẫu váy hoa hot nhất mùa hè Song Hye Kyo, Son Ye Jin đều mê mẩn

Trong loạt ảnh quảng cáo mới nhất, diễn viên Song Hye Kyo khoe nhan sắc trong bộ váy chất liệu voan mỏng manh. Thiết kế cổ điển cùng hoạ tiết hoa được in khéo léo, mang đến vẻ đẹp không thể ngọt ngào hơn cho người đẹp xứ Hàn. Chiếc vày này đến từ thương hiệu Vanessa Bruno của Pháp và có giá lên tới 590 USD, tương đương gần 13,5 triệu đồng. Kiểu dáng đơn giản, bồng bềnh thích hợp cho các cô gái yêu thích sự lãng mạn chính là yếu tố giúp chiếc váy này nhanh chóng chiếm được tình cảm. Tuy nhiên, khán giả tinh ý nhận ra đây cũng là chiếc váy từng được "chị Đẹp" Son Ye Jin lăng xê ngay chính trong tập 1 của bộ phim đang "gây bão" - Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Cả hai mỹ nhân xứ Hàn đều lựa chọn kiểu make up trong suốt, nhấn vào đôi môi tông màu son trẻ trung để hoàn thiện ngoại hình xinh đẹp của mình. Phải nhờ đến công sức của "chị Đẹp", chiếc váy mới chính thức được các chị em săn lùng mua sắm. Có thể nói đây là chiếc váy may mắn nhất đầu năm 2018 khi được cả diễn viên Kim Nam Joo diện trong một cảnh phim Misty. Người đẹp khéo léo phối cùng áo cardigan màu hồng ton-sur-ton vừa sành điệu vừa ngọt ngào. Trong chuyến đi đến Triều Tiên tham gia các chương trình nghệ thuật cuối tháng 3, ca sĩ Seohyun cũng lăng xê thết kế mang đậm cảm hứng mùa xuân này. Cô khoác áo Burberry thêm phần kín đáo, thanh lịch cho sự kiện quan trọng. Park Shin Hye (trái) và Jiho (Oh My Girl) cũng không thoát khỏi "cơn sốt" chiếc váy đến từ nhà mốt Pháp. Trên mạng xã hội ở Hàn Quốc, các chị em ngay lập tức săn lùng ráo riết chiếc váy nữ tính này dù giá của nó không hề dễ chịu. Thậm chí, nhiều cửa hàng thời trang tại xứ sở kim chi đã thực hiện chiếc váy nhái với giá chỉ hơn 2 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu khách hàng yêu thích sản phẩm thời trang có mức giá phải chăng. Chiếc váy phù hợp từ công sở đến dạo phố hay tham gia tiệc tùng cùng bạn bè vào dịp cuối tuần. Chưa kể tông màu pastel cũng giúp tôn làn da trắng, tôn vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch của người mặc. Hội các chị em yêu thời trang liên tục khoe thành tích shooping với chiếc váy hot nhất mùa hè này.

Trong loạt ảnh quảng cáo mới nhất, diễn viên Song Hye Kyo khoe nhan sắc trong bộ váy chất liệu voan mỏng manh. Thiết kế cổ điển cùng hoạ tiết hoa được in khéo léo, mang đến vẻ đẹp không thể ngọt ngào hơn cho người đẹp xứ Hàn. Chiếc vày này đến từ thương hiệu Vanessa Bruno của Pháp và có giá lên tới 590 USD, tương đương gần 13,5 triệu đồng. Kiểu dáng đơn giản, bồng bềnh thích hợp cho các cô gái yêu thích sự lãng mạn chính là yếu tố giúp chiếc váy này nhanh chóng chiếm được tình cảm. Tuy nhiên, khán giả tinh ý nhận ra đây cũng là chiếc váy từng được "chị Đẹp" Son Ye Jin lăng xê ngay chính trong tập 1 của bộ phim đang "gây bão" - Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Cả hai mỹ nhân xứ Hàn đều lựa chọn kiểu make up trong suốt, nhấn vào đôi môi tông màu son trẻ trung để hoàn thiện ngoại hình xinh đẹp của mình. Phải nhờ đến công sức của "chị Đẹp", chiếc váy mới chính thức được các chị em săn lùng mua sắm. Có thể nói đây là chiếc váy may mắn nhất đầu năm 2018 khi được cả diễn viên Kim Nam Joo diện trong một cảnh phim Misty. Người đẹp khéo léo phối cùng áo cardigan màu hồng ton-sur-ton vừa sành điệu vừa ngọt ngào. Trong chuyến đi đến Triều Tiên tham gia các chương trình nghệ thuật cuối tháng 3, ca sĩ Seohyun cũng lăng xê thết kế mang đậm cảm hứng mùa xuân này. Cô khoác áo Burberry thêm phần kín đáo, thanh lịch cho sự kiện quan trọng. Park Shin Hye (trái) và Jiho (Oh My Girl) cũng không thoát khỏi "cơn sốt" chiếc váy đến từ nhà mốt Pháp. Trên mạng xã hội ở Hàn Quốc, các chị em ngay lập tức săn lùng ráo riết chiếc váy nữ tính này dù giá của nó không hề dễ chịu. Thậm chí, nhiều cửa hàng thời trang tại xứ sở kim chi đã thực hiện chiếc váy nhái với giá chỉ hơn 2 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu khách hàng yêu thích sản phẩm thời trang có mức giá phải chăng. Chiếc váy phù hợp từ công sở đến dạo phố hay tham gia tiệc tùng cùng bạn bè vào dịp cuối tuần. Chưa kể tông màu pastel cũng giúp tôn làn da trắng, tôn vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch của người mặc. Hội các chị em yêu thời trang liên tục khoe thành tích shooping với chiếc váy hot nhất mùa hè này.