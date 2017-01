Nhìn màu sắc đờm dãi đoán bệnh tật nan y

Khi bị cảm lạnh, bạn thường ho ra đờm dãi hoặc hắt hơi ra dịch mũi. Đây là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang chống lại những viêm nhiễm và có thể loại bỏ những chất gây viêm nhiễm ra khỏi cơ thể. Mặc dù gây khó chịu nhưng có thể đoán bệnh qua đờm. Nếu dịch mũi có màu trắng có nghĩa là các tế bào mũi đang sưng nên nước nhầy trong mũi không thể di chuyển qua đường mũi nhanh như bình thường. Nếu dịch mũi đặc hơn, dính hơn thì có nghĩa là độ ẩm trong mũi thấp. Nếu ho ra đờm màu trắng thì có khả năng bạn đã bị viêm đường hô hấp trên do cảm lạnh hoặc dị ứng, gây xung huyết vùng xoang. Nếu dịch mũi hoặc đờm có màu vàng hoặc xanh, đây là dấu hiệu cho thấy bạn đã bị nhiễm vi khuẩn hoặc virus. Viêm nhiễm này có thể xảy ra ở xoang hoặc đường hô hấp dưới nếu cơn ho xuất phát từ phổi. Dịch mũi có màu vàng và xanh là do các tế bào bạch cầu đang tham gia chống viêm. Ở những người hút thuốc mắc bệnh phổi mãn tính, nếu đờm dãi nhiều hơn bình thường, đặc và thay đổi sang màu xanh, vàng thì đây cũng là dấu hiệu bị viêm cần uống kháng sinh. Nếu đờm dãi có màu hồng hoặc đỏ thì đây là dấu hiệu cho thấy phổi có dịch (phù phổi). Nếu đờm có màu nâu gỉ hoặc có lẫn máu thì cần đi khám bệnh càng sớm càng tốt. Lẫn máu màu nhạt có thể là do bị viêm nhẹ vùng ngực, thường xảy ra ở những người già hút thuốc. Nếu ho ra đờm có lẫn máu khi không bị cảm lạnh là dấu hiệu rất đáng quan ngại, đặc biệt là nếu kèm theo do kéo dài, giảm cân hoặc sốt. Những người hút thuốc lá, nhất là nghiện thuốc lá, sẽ có khả năng ho ra đờm màu nâu. Đờm màu nâu cũng có thể là do bị chảy máu mũi khiến máu khô lại, nguyên nhân do bị lạnh, ngoáy mũi, do không khí ô nhiễm và hít phải khói lửa. Đờm màu đen có thể là do hít phải chất bẩn có màu đen hoặc do hút thuốc lá. Theo quy luật, màu sắc của đờm dãi càng sẫm thì bệnh càng nặng. Trong trường hợp này, điều đầu tiên cần làm là đi khám bác sĩ.

