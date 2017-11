Mát trời làm các món xào dưa chua ăn mới đã

LÒNG NON XÀO DƯA CHUA



Nguyên liệu:

- 200gr lòng non

- 1 bát con dưa chua

- 1 quả cà chua

- Hành lá, tỏi băm, gừng

- Gia vị, bột nêm, nước mắm.

Cách làm:

Cắt 1 miếng gừng nhỏ có thể cho lọt vào bên trong đoạn lòng non, nhét miếng gừng vào trong đoạn lòng non dùng 1 tay cầm lấy đầu của đoạn lòng non, 1 tay vuốt cho miếng gừng chạy dọc theo đoạn lòng non cho đến đầu kia. Làm như thế 2 lần sau đó bóp lòng non với giấm và muối rồi rửa sạch lại với nước để lòng không bị tanh.

Đun sôi 1 nồi nước với chút muối, gừng băm nhỏ khi nước sôi bạn cho lòng non vào chần nhanh khoảng 30 giây, vớt lòng non ra thả ngay vào bát nước lạnh để lòng được trắng và giòn.

Thái lòng non thành những miếng vừa ăn và ướp với gia vị, hành khô.

Dưa chua thái khúc, hành lá thái khúc, gừng thái lát mỏng, cà chua thái múi cau.

Bắc chảo lên bếp, cho 1 thìa dầu đun nóng rồi cho hành, tỏi băm vào phi thơm cùng với gừng sau đó cho lòng non vào xào, thêm 1 chút nước mắm xào cho tới khi lòng non chín tới thì xúc ra đĩa.

Vẫn cái chảo ấy cho 1 thìa dầu vào đun nóng rồi cho hành, tỏi băm vào phi thơm sau đó cho cà chua vào xào cho chín mềm mới cho dưa chua vào xào cho dưa chín. Cho thêm chút bột nêm rồi đổ đĩa lòng non vào xào cùng dưa khoảng 1 phút rồi nêm lại gia vị cho vừa ăn.

Cho hành lá thái khúc vào đảo đều là tắt bếp, xúc ra đĩa ăn cùng cơm nóng rất ngon.

Cách làm:

Bao tử cá ba sa làm sạch, bóp với chút muối, giấm, rượu trắng cho thật sạch. Sau đó, rửa sạch, cho ra rổ cho ráo nước.

Dưa cải chua chọn phần nhiều cuống sẽ giòn, ngon hơn. Dưa cải rửa sạch, để ráo nước.

Hành tăm bóc vỏ, rửa sạch, đập giập. Gừng gọt vỏ, rửa qua, đập giập, bằm nhỏ. Hành lá nhặt rễ, lá úa, rửa sạch. Rau răm nhặt bỏ gốc, đoạn già, rửa sạch. Hành lá, rau răm sau khi rửa sạch, xắt nhỏ. Ớt rửa sạch, xắt lát.

Bắc chảo lên bếp, dầu nóng cho hành tăm vào phi thơm. Hành thơm vàng, cho bao tử cá vào xào. Khi bao tử cá săn lại thì nêm chút gia vị sau đó cho bao tử cá ra đĩa để riêng.

Thêm thìa dầu ăn, cho tiếp dưa cải chua vào xào, nêm chút gia vị. Dưa chín, ngấm gia vị thì cho cá basa trở lại chảo, đảo đều, nêm nếm cho vừa miệng.

Cuối cùng cho gừng, ớt, hành lá, rau răm ở trên vào đảo đều.

Tắt bếp, cho ra đĩa thêm chút hạt tiêu là được.