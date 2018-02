Mắt đỏ: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm nào?

Phản ứng của dị ứng cũng có thể dẫn đến mắt đỏ. Những dị ứng thường gặp như thay đổi thời tiết, phấn hoa, lông chó mèo, nấm mốc, nước hoa hoặc một số hóa chất, chất kích thích. Trong trường hợp này mắt bạn sẽ gặp một số triệu chứng như ngứa mặt, cảm giác nóng trong mặt hoặc đau nhức. Ngoài ra cũng có thể kèm theo triệu chứng ngứa mũi, hắt xì hơi liên tục. Mắt khô hay còn gọi là khô kết mạc, bệnh này cũng gây ra hiện tượng mắt đỏ. Những triệu chứng thường gặp như cảm giác bỏng mắt, mắt mờ, hoặc nhòe trước ánh sáng, nước mắt không có, mỏi mắt hoặc nước mắt quá nhiều, mắt thường có màng mỏng vướng gây khó chịu.Bệnh đau mắt đỏ là bệnh viêm kết mạc nguyên nhân do vi rút xâm nhập, kích thích với chất tẩy trong nước ở bể nơi. Đây là bệnh phổ biến nhất về mắt và có khả năng lây lan rất cao, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Những triệu chứng dễ nhận ra là mắt đỏ, ngứa, đau, nhiều gỉ trắng, nếu nặng thường là gỉ màu xanh. Trong một số trường hợp mắt đỏ có thể là do một mao mạch nhỏ ở gần mắt bị đứt mà gây ra hiện tượng này. Những triệu chứng thường gặp như mắt đỏ ngàu, ngứa ngáy trong mắt. Bệnh glaucoma (còn gọi là cườm nước) là một bệnh ở mắt do áp lực nội nhãn tăng cao chèn ép thị thần kinh làm tổn thương thần kinh thị giác dẫn đến tình trạng mất dần thị lực. Tuy diễn biến của bệnh chậm nhưng nguy hiểm tương đối lớn, nếu không kip thời phát hiện và điều trị sẽ có thể gây mù mắt. Các triệu chứng cấp tính thường gặp của căn bệnh này là: Nhức mắt, nhức đầu, có thể kèm buồn nôn và nôn, mắt đỏ. Còn nếu đã mắc glaucoma mãn tính có thể gặp các triệu chứng như: Giảm thị lực từ từ, khó phát hiện, giảm thị lực khi vào nơi thiếu ánh sáng, nhức đầu, cảm giác nặng mắt khi làm việc nặng, nhức mắt kèm đỏ mắt nhẹ, nhìn mờ như sương mù, thấy quầng xanh khi nhìn đèn.

