Mãn nhãn 15 tấm ảnh cưới đẹp nhất năm 2016

Gần 900 bức ảnh cưới được gửi đến cuộc thi ảnh cưới đẹp nhất 2016 từ 50 quốc gia khác nhau. Những bức ảnh không chỉ là những khoảnh khắc sâu sắc tình cảm của cô dâu chú rể mà còn là sự kỳ diệu của thiên nhiên, bắt được thần thái niềm vui của người có mặt trong bức ảnh. Theo Daily Mail, "Best of the best wedding photography" là cuộc thi danh giá mà mọi nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới đều mơ ước giành giải. Qua nhiều lần tổ chức, cuộc thi thu hút sự quan tâm của nhiều người đam mê nghệ thuật trên khắp thế giới. Bằng cách chụp ngược sáng, nhiếp ảnh gia đã có được khoảnh khắc lãng mạn nhất. Cái ôm của bà dành cho cô dâu trẻ thật sự cảm động. Hình ảnh bé con quấn quýt mẹ trong ngày cưới. Nhiều người cho rằng bức ảnh thể hiện sự buồn bã nhưng vẫn có rất nhiều người bình chọn cho nó. Giây phút thoải mái của cặp vợ chồng đồng tính sau ngày trọng đại. Niềm vui hiện lên gương mặt của tất cả những người có mặt trong bức ảnh khiến nó có "thần" hơn, nhất là cô dâu và chú rể. Khoảnh khắc các khách mời thực hiện nghi lễ truyền thống ném gạo vào tân lang, tân nương như những bông pháo trên bầu trời. Cặp vợ chồng như đang trên đỉnh của thế giới. Khung cảnh ngoạn mục giao thoa giữa đất trời và con người. Cô dâu chú rể không nhìn cùng một hướng nhưng bức ảnh vẫn rất đồng nhất. Bức ảnh chụp đám cưới ở Java (Indonesia), đậm bản sắc dân tộc. Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, cặp đôi đồng tính này mới đến được với nhau. Bức ảnh lột tả hết cảm xúc của họ một cách xuất sắc. Bức ảnh này thật sự giống cô bé lọ lem và hoàng tử. Và họ sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau.

