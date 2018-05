Make up đã góp phần khiến đàn ông mất niềm tin vào phụ nữ như thế nào

Làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu của mỗi người, nhất là phái nữ. Nhiều người sinh ra đã có được vẻ đẹp tự nhiên nhưng cũng có những người không may mắn khi mang những khuyến khuyết trên cơ thể. Để tự tin hơn, nếu không can thiệp dao kéo, họ sẽ chọn cách trang điểm để che bớt khiếm khuyết trên mặt mình. Và sức mạnh của công nghệ make up thần thánh đã khiến nhiều người phải há hốc.

Mới đây, một đoạn video ngắn quay lại sự lột xác giữa trước và sau khi trang điểm được chia sẻ hút triệu lượt xem. Gặp cô nàng lúc trang điểm, sau đó nhìn mặt lúc tẩy trang chắc không ai tin nổi 2 người chính là một.

Cùng xem 1 số hình ảnh trước và sau trang điểm để biết được sức mạnh của công nghệ này khủng khiếp đến mức nào nhé: