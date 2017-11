Mái tóc tiết lộ gì về sức khoẻ của bạn?

Nếu mái tóc khô, giòn, dễ gãy có thể là do bạn dành quá nhiều thời gian ở ngoài trời. Quá nhiều ánh nắng mặt trời có thể làm khô và hư tóc, đặc biệt là ở những người có mái tóc vàng hoặc màu xám. Thêm vào đó, nếu bạn có mái tóc mỏng, da đầu của bạn dễ bị cháy nắng. Khi bạn ở ngoài, hãy đội một chiếc mũ hay sử dụng sản phẩm có UPF (yếu tố bảo vệ tia cực tím) có chỉ số là 30 trở lên. Bạn đang ăn quá nhiều đồ ăn vặt: Nếu không có chế độ ăn uống cân bằng, cơ thể không có đủ dinh dưỡng để nuôi tóc. Bạn nên ăn các thực phẩm nhiều màu sắc (trái cây và rau củ). Nếu tóc của bạn chậm phát triển, có thể do bạn thiếu protein, thành phần cấu tạo chính của tóc. Bổ sung protein mỗi ngày thông qua thực phẩm như thịt, gà, trứng, cá, đậu hũ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Bạn có vấn đề về răng: Theo một nghiên cứu của Tạp chí Clinical Investigation, những người bị rối loạn chức năng tóc do đột biến protein keratin trong tóc (hội chứng tóc vàng, gãy rụng), có nguy cơ sâu răng cao. Keratin là một thành phần cần thiết cho mái tóc và men răng của bạn. Các đột biến của protein cũng làm cho bề mặt răng mềm hơn, dễ bị vi khuẩn xâm nhập và phân rã. Bạn đang rất căng thẳng: Bạn tự nhiên bị rụng tóc mỗi ngày, đây có thể là do các căng thẳng về tâm lý và thể chất. Khi cơ thể đáp ứng với các hormon từ thuốc ngừa thai, tóc có thể khô hơn và ít bóng. Điều này đặc biệt đáng chú ý nếu bạn nhuộm tóc thường xuyên. Thuốc ngừa thai có thể làm tóc mỏng đi, những người bị rụng tóc quá nhiều nên sử dụng biện pháp tránh thai không hormon. Bạn cần phải cảnh giác về sức khoẻ mắt: Theo một nghiên cứu cổ điển trên tạp chí Ophthalmology, những người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh sẽ sản xuất ít melanin sắc tố bảo vệ hơn. Điều này làm cho mắt dễ bị thoái hóa - nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực không hồi phục ở người từ 50 tuổi trở lên. Cho dù màu tóc của bạn là gì, bạn nên luôn luôn bảo vệ đôi mắt khỏi ánh sáng mặt trời bằng cách đeo kính râm. Bạn có thể có vấn đề về tuyến giáp: Rụng tóc là triệu chứng thường gặp ở những người mắc bệnh tuyến giáp, nhất là bệnh Graves' và viêm tuyến giáp Hashimoto. Cân bằng nồng độ hormone tuyến giáp sẽ giúp ngăn chặn và hạn chế sự rụng tóc. Trong trường hợp bị suy giáp cũng như cường giáp, đôi khi dùng thuốc điều trị sẽ giúp giảm rụng tóc nhưng ở một số thời điểm, phương pháp này lại không mang đến hiệu quả.

