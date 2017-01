Mắc bệnh hiếm gặp, bé gái đeo khối u như quái vật

Một em bé đáng yêu được đặt biệt danh “ em bé khổng lồ” vì khối u to bằng quả dưa hấu ở cánh tay khiến bé trông như lực sĩ. Bé Madison Gatlin, người Florida, bẩm sinh đã bị hội chứng phát triển quá mức – một bệnh khiến dịch bạch huyết gây sưng phồng ở cánh tay và vùng ngực. Hội chứng Cloves cực kỳ hiếm gặp này là do biến đổi gien và trên toàn thế giới chỉ có 200 người mắc phải. Khối dịch bất thường này đã được bác sĩ phát hiện qua siêu âm khi bé Madison mới được 15 tuần thai và đánh giá bé sống được cũng đã là một sự may mắn. Từ khi chào đời, vùng phù nề ở thân trên và cánh tay tiếp tục phát triển to hơn, ước tính nặng khoảng 1,8kg. Vì cánh tay trông giống như lực sĩ, bé Madison được chính bố mẹ đặt cho biệt danh “em bé khổng lồ”. Để ngăn không cho khối u phát triển, các chuyên gia đã tiến hành điều trị hóa trị bằng cách lấy bớt dịch ra và bơm hỗn hợp gồm thuốc và nước muối vào. Ngoài ra bé Madison còn phải mặc một loại áo nén suốt cả ngày để ép dịch ra ngoài. Bác sĩ hy vọng cách điều trị này có thể thu nhỏ kích thước vùng phù nề để có thể phẫu thuật được. Bất chấp những tiên lượng xấu của bác sĩ, việc bé Madison sống được đến hiện nay - 18 tháng tuổi - và còn biết đi được coi là một điều kỳ diệu trong y học.

