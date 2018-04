Ngoại tình là nguyên nhân khiến nhiều gia đình tan vỡ. Nhưng lý do gì khiến người ấy phản bội "một nửa" để đắm chìm trong vòng tay khác không phải ai cũng biết.

Mối quan hệ không còn thân mật

Nhiều người vẫn cho rằng đàn ông ngoại tình là vì tình dục. Nhưng theo Gary Neuman - nhà tâm lý học cho rằng có tới 47% trường hợp nam giới ngoại tình là vì mối quan hệ hiện tại của họ không còn thân mật nữa. Và đây cũng là lý do chủ yếu khiến họ phản bội lại người bạn đời của mình.

Vấn đề này cũng rất khó giải quyết, vì nam giới thường ít khi thể hiện cảm xúc của mình, trong khi phụ nữ thường không hiểu hoặc nếu có nhận ra thì cũng chọn cách lờ đi.

Đây là những lý do thúc đẩy chồng hoặc vợ ngoại tình, có thể bạn chưa biết

Người có quá khứ đào hoa

Nếu một người đã từng ngoại tình trong quá khứ, khả năng rất lớn là họ sẽ tiếp tục tái phạm trong mối quan hệ hiện tại.

Một chi tiết khác khá thú vị là những yếu tố xung quanh như môi trường, bạn bè cũng ảnh hưởng đến việc một người có ngoại tình hay không. Theo một cuộc thăm dò ý kiến, khoảng 75% người tham gia thừa nhận họ ngoại tình là vì bạn bè họ cũng làm như vậy.

Mối quan hệ nhàm chán

Sự thiếu cảm xúc mới mẻ trong cuộc sống hôn nhân là lý do tại sao 70% nam giới và 49% phụ nữ ngoại tình. Đáng chú ý, tất cả đều cho rằng đó là một mối quan hệ hạnh phúc, vì chẳng có biến cố gì quá lớn với họ cả. Lý do khiến họ lao vào mối quan hệ ngoài luồng chủ yếu là do nhàm chán mà thôi.

Khủng hoảng

Độ tuổi hay bị khủng hoảng tâm lý và dễ bị cám dỗ là 29, 39, hay 49. Vào những giai đoạn này, chúng ta có xu hướng suy nghĩ nhiều hơn, cảm thấy nghi ngờ về cuộc sống của bản thân và dễ dàng bị tổn thương. Đây cũng chính là thời điểm dễ xảy ra ngoại tình nhất.

Đi công tác

Theo khảo sát, 1/3 nam giới ngoại tình là những doanh nhân thành đạt và họ vụng trộm mỗi dịp đi công tác. Còn phụ nữ, 13% thừa nhận rằng đã từng ngoại tình nơi công sở. Và quãng thời gian ngoại tình công sở sẽ gia tăng vào giai đoạn 6 - 9 năm sau khi cưới. Đây cũng là thời điểm hôn nhân trở nên mỏng manh hơn, đòi hỏi cả 2 phải nỗ lực giữ gìn.

Thiếu hormone tình yêu

Oxytocin là một hormone tạo ra sự sảng khoái. Nó đặc biệt gia tăng mỗi khi ôm và hôn, nên còn được gọi là hormone tình yêu. Vai trò của oxytocin trong việc duy trì quan hệ là cực kỳ lớn. Thế nên các nhà khoa học tin rằng việc thiếu hụt hormone này dễ khiến con người ta ngoại tình hơn.

Quan tâm quá nhiều vào mạng xã hội

Nguy cơ ngoại tình tăng lên khi đối tác dành quá nhiều thời gian để lướt mạng. Vì những người nghiện mạng xã hội có thể dậy sớm hơn, ngủ muộn hơn, vô tâm để người còn lại chìm trong cảm giác cô đơn. Hơn nữa, các mối quan hệ ảo trên mạng có thể trở thành hiện thực. Có thể nói mạng xã hội là môi trường thuận lợi cho việc ngoại tình.