Lý do nhiều cặp đôi bất ngờ hủy hôn trước khi cưới

Hủy hôn vì phát hiện ra nửa kia có vấn đề về giới tính: Đây là một trong những lý do oái oăm khiến các cặp đôi hủy hôn trước khi cưới. Trên các trang mạng xã hội tâm sự về chuyện tình yêu, phụ nữ có không ít câu chuyện nhiều cô dâu sắp cưới vô tình phát hiện ra chồng tương lai có bồ là nam giới mới nhận ra giới tính thật của nửa kia và phải hủy đám cưới. Một trong hai người ngoại tình: Đây là một trong nhưng lý do các cặp đôi phải hủy hôn nhiều nhất. Một trong 2 người thay lòng đổi dạ, hoặc có quan hệ với người khác và bị phát hiện ra là việc vô cùng khó để tha thứ, đây chính là mồ chôn cuộc hôn nhân của bạn ngay lập tức. Hai bên thông gia có xung đột tranh cãi: Việc một trong hai bên gia đình nhà trai hoặc nhà gái phản đối đám cưới cũng là nguyên nhân lớn khiến cặp đôi phải hủy hôn trước đám cưới. Bất đồng quan điểm trong phong tục cưới: Nhà trai muốn một đằng, nhà gái muốn một nẻo hai nhà không cùng quan điểm trong cách tổ chức tiệc cưới, không thống nhất được giữa các phong tục khác nhau của địa phương cũng có thể khiến xung đột nổ ra khiến đám cưới bị hủy. Không hợp nhau trong chuyện phòng the: Nhiều cặp đôi lại hủy hôn vì chuyện ấy không hòa hợp và có quá nhiều khác biệt với nhau. Chênh lệch quá lớn về địa vị và kinh tế giữa hai gia đình: Đây là lý do thường gặp cuối cùng khiến cặp đôi dễ dàng có vấn đề khi kết hôn. Nếu một bên gia đình quá giàu có, 1 bên lại quá nghèo hoặc bình thường thì rất khó để hòa hợp và kết hôn thuận lợi. Nguồn ảnh: Blog tâm sự, Getty.

