Lý do khiến nàng lười "yêu" và cách khắc phục

Tuy 62,7% số phụ nữ cho rằng rối loạn khả năng tình dục là một chứng bệnh, nhưng 97,6% bạn gái chưa từng nhờ sự trợ giúp của chuyên gia về căn bệnh này. Thực tế, nữ giới rối loạn khả năng tình dục ngoài rối loạn khoái cảm, suy giảm ham muốn, co thắt âm đạo, tâm lý, còn có lãnh cảm, giao hợp gây đau… đều làm cho chị em “không hứng thú” tình dục và thường trong tình trạng chiều chồng cho đúng nghĩa vụ.



Dưới đây là những nguyên do tác động:

Quá bận rộn và sao nhãng “chuyện phòng the”

Mãi mới có 1 giờ cho nhau nhưng bạn lại giành thời gian đó để nhắn tin và chat Facebook. Theo Tiến sĩ Celeste Holbrook, một chuyên gia về tình dục học: “Bạn kết hôn và thề sẽ đồng cam cộng khổ tới đầu bạc răng long, chứ đâu có hứa cùng nhau chat và lướt facebook cả đời? Vậy thì đừng ưu tiên việc viết bài trên Facebook hơn nửa kia của bạn chứ”.

Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu từ trường Đại học Austin (Mỹ) đã phân tích 2 nhóm phụ nữ, một nhóm đạp xe tại chỗ 20 phút và nhóm còn lại làm công việc văn phòng trong cùng khoảng thời gian. Sau đó cả hai nhóm cùng được cho xem một đoạn phim “nhạy cảm”. Kết quả cho thấy nhóm đạp xe cảm thấy bị kích thích hơn so với nhóm còn lại.

Căng thẳng quá mức

Stress là phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng nếu để nó khống chế thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống vợ chồng “Chuyện chăn gối” giúp bạn trải nghiệm cảm giác tự do, thư giãn. Tuy nhiên, bạn khó có thể tận hưởng được cảm giác này khi đang căng thẳng.

Vì vậy, trước hết hãy giải tỏa căng thẳng bằng cách thiền, tập thể dục hay loại bỏ tác nhân gây căng thẳng. Nó sẽ giúp bạn tìm lại được sự kết nối trong chuyện yêu.

Bạn mong đợi quá nhiều

Các “cảnh nóng” trên phim không phải lúc nào cũng thực đâu. Chúng chỉ mang tính giải trí, không phải sách hướng dẫn cho bạn. Thay vì so sánh anh ấy với mấy nam diễn viên chính trên phim, hãy cố gắng thổi những luồng gió mới vào đời sống tình dục của hai bạn. Hãy tập trung vào các yếu tố bất ngờ, đó có thể là chìa khóa cho những phút giây thăng hoa.

Thiếu gần gũi

Nếu cả hai thiếu sự gần gũi với nhau, lâu dần sẽ trở nên nhàm chán. Hãy dành nhiều thời gian để nói chuyện, chia sẻ, làm những việc không liên quan đến tình dục cùng nhau để tăng cường mối quan hệ, sự thấu hiểu lẫn nhau. Tất cả sẽ thúc đẩy những ham muốn tình dục của người bạn đời trở lại.

Con cái

Em bé là kết quả đẹp của chuyện tình nhưng cũng có thể là nguyên nhân khiến “chuyện yêu” nguội lạnh. Nhiều người thậm chí còn lo lắng tới mức từ chối “yêu” nếu có bóng dáng trẻ trong nhà. Nhưng hãy chấp nhận thực tế rằng, ông bố bà mẹ nào chẳng phải “yêu”.

Hãy tranh thủ những lúc bé ngủ để gần gũi bạn đời. Hoặc thi thoảng bạn có thể gửi bé cho người thân để 2 bạn có những giờ phút trọn vẹn dành cho nhau.

Điều trị lãnh cảm ở nữ giới

Theo BS. Băng Tâm, với lãnh cảm do bệnh lý: Người vợ cần đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa khám và chữa bệnh.

Đối với lãnh cảm do yếu tố tâm lý: cần có sự hợp tác của người chồng. Trước hết, hai vợ chồng cùng chia sẻ thẳng thắn về lý do khiến vợ giảm ham muốn. Vì chức năng tình dục có thể ảnh hưởng tới tâm lý phụ nữ khi nuôi và dạy con, do đó, người chồng cần giải quyết tâm lý cho người vợ triệt để, giúp vợ thoải mái hơn trong “chuyện ấy”.

Người chồng cần tâm sự nhẹ nhàng với vợ những cảm xúc của mình, luôn sát cánh cùng vợ để điều trị; giữ thái độ và tinh thần lạc quan, không nên trách móc, nghi kị hay ghen tuông vợ, tránh tạo áp lực trong chuyện chăn gối.

Vợ chồng cũng cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và điều trị với tinh thần cởi mở, không giấu giếm, cùng thảo luận để đưa đến phương pháp điều trị tốt nhất sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, sinh hoạt làm việc của gia đình.

Bên cạnh đó, người vợ cần có một chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bổ sung nội tiết tố nữ từ thiên nhiên kết hợp với những điều trị về tâm lý và bệnh lý để đạt được hiệu quả cao nhất.