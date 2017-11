Lý do cần tây trở thành thực phẩm vàng cho mẹ bầu

Cần tây rất giàu vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C và vitamin P, canxi, sắt, phốt pho, protein, chất xơ cùng nhiều khoáng chất quý giá. Ảnh: carein. Bên cạnh đó, cần tây giàu sắt có tác dụng tuyệt vời trong việc bổ máu cho thai phụ, giúp thai phụ ngừa táo bón, hạ huyết áp...Theo Đông y, cần tây có thể bình gan, hạ huyết áp, an thần, lợi tiểu, tiêu thũng, bổ máu, chống ung thư, thanh nhiệt, giải độc. Ảnh: xywy. Đối với phụ nữ mang thai đây chính là thực phẩm chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Vậy khi ăn cần tây thường xuyên có tác dụng gì với phụ nữ mang thai? Ảnh: 365jia. Kích thích ăn uống: Rau cần tây chứa tinh dầu thơm dễ bay hơi, trong đó có một hương vị đặc biệt có thể kích thích tuyến nước bọt, giúp tăng khả năng thèm ăn cho phụ nữ mang thai. Ảnh: quanjing. Tỉnh táo đầu óc: Cần tây ngọt, tính mát, không độc hại, có tác dụng kiện tỳ dưỡng vị, ngừa ho, nhuận phổi, khỏe thận, cầm máu, sạch ruột, lợi tiểu, giải nhiệt, trừ phong, giúp tinh thần luôn sảng khoái, đầu óc minh mẫn. Ảnh: vcg. Ngừa thiếu máu do thiếu sắt: Nhu cầu về sắt của phụ nữ mang thai rất lớn, nhưng do khẩu phần ăn không cân bằng nên dễ gây ra thiếu sắt, thiếu máu ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Thường xuyên ăn cần tây sẽ giúp bổ sung sắt, đề phòng thiếu máu trong thai kỳ. Ảnh: 0791. Làm đẹp và dưỡng trắng da: Cần tây là thực phẩm giàu chất xơ, sau khi tiêu hóa trong đường ruột để sản sinh ra lignin tương tự như một chất chống oxy hóa. Phụ nữ mang thai thường xuyên ăn cần tây sẽ có hiệu quả trong việc chống lão hóa da, chăm sóc và dưỡng trắng da hiệu quả. Ảnh: quanjing. Ổn định tâm trạng: Cần tây giúp trấn tĩnh tốt hơn, an thần, có lợi cho việc ổn định và kiểm soát cảm xúc của bà bầu. Ảnh:vcg. Phòng chống ung thư : Khi tiêu hóa trong đường ruột, cần tây sản sinh ra chất lignin tương tự như một chất chống oxy hóa, có thể ức chế các vi khuẩn đường ruột và các chất gây ung thư. Là thực phẩm giàu chất xơ, cần tây giúp gia tăng tốc độ của nhu động ruột, làm giảm sự tiếp xúc của niêm mạc ruột với các chất gây ung thư, giúp phòng chống ung thư ruột kết. Ảnh: csai. Lợi tiểu, tiêu thũng: Cần tây có tác dụng lợi tiểu, loại bỏ sự tích tụ natri của cơ thể, giúp trừ thũng hiệu quả cho phụ nữ mang thai. Ảnh: quanjing. Nhuận tràng: Phụ nữ mang thai thường bị táo bón, ăn cần tây thường xuyên là cách giúp cơ thể bổ sung chất xơ, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Ảnh: sohu.

