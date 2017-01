Lý do bạn nên ăn nhiều thực phẩm màu nâu

Nhiều loại thực phẩm màu nâu được Đông y dùng từ xưa trong việc hỗ trợ và điều trị nhiều bệnh. Ảnh: Monngonmoingay. 1. Hồng xiêm. Hồng xiêm không chỉ là một loại quả ăn rất ngon mà còn là nguyên liệu để chế những bài thuốc chữa bệnh an toàn mà hiệu quả. Khi bị sốt, có thể dùng 5g hạt hồng xiêm nấu với 100g nước lá tre sắc cùng 400ml nước, còn 150ml uống ngày 2 lần khi còn nóng. Loại nước này không chỉ giảm sốt mà còn thông tiểu. Ảnh: Baithuocdangian. Chữa táo bón, ăn kém, kiện tỳ: Những người bị táo bón ăn mỗi bữa vài quả hồng xiêm chín (mỗi ngày ăn hai bữa, mỗi bữa hai quả) chỉ mấy hôm sẽ hết táo bón. Có thể ăn mỗi ngày từ 3 đến 5 quả. Ảnh: Thuocthang. Chữa tiêu chảy do ăn quá nhiều đạm, thịt: Dùng quả hồng xiêm còn xanh 15 - 20g, thêm 200ml nước, đun nhỏ lửa còn lại 100ml, chia làm hai lần uống trong ngày. Uống sau ăn 15 phút. Uống 3 - 5 ngày. Ảnh: Monngonmoingay. 2. Quả me. Theo Đông Y, me có vị chua, tính mát, thanh nhiệt, giải khát, tăng cường tiêu hóa, do đó dân gian dùng nó làm phương thuốc dịu ho, ấm bụng và kích thích tiêu hóa. Dùng me xanh cạo sạch vỏ, rửa sạch và giã nát với gừng tươi cho thật nhuyễn. Thêm chút đường đun nhỏ lửa và đảo đều, sau đó trộn với bột cam thảo vừa đủ khô, rồi đóng khuôn làm thành dạng ô mai, mỗi ngày ngậm 3 – 6 lần. Ảnh: Sieuthicaythuoc. Trị tiểu đường: Dùng 1kg hạt me chín bỏ vào chảo gang đổ ngập nước đun cho chín, tiếp tục đun cho cạn nước, rồi sao cho khô, vàng thơm để nguội, tán bột mịn. Mỗi lần uống 10g với nước chín. Ngày 3 lần, trước khi ăn. Ảnh: Lasen. Trị chứng hay chảy máu chân răng: Dùng 3-5g thịt quả me chín, pha cùng một chén nước ấm uống vào buổi sáng sau bữa ăn. Dùng liên tục trong 7 ngày sẽ cầm máu chân răng rất tốt. Ảnh: Dienmayxanh. 3. Mật mía. Mật mía có vị ngọt đậm đà, tính trung, được Đông y chế thành bài thuốc cường dương trên bốn nghìn năm. Hoài sơn (củ mài) 16g, cửu thái tử (hạt hẹ)12g, sơn thù 6g, thỏ ty tử (hạt tơ hồng) 12g, thục địa 12g, xa tiền tử (hạt mã đề) 12g, phụ tử chế 6g, nhục quế 6g trộn cùng mật mía thành viên khoảng 5g. Ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên trước khi ăn. Ảnh: Zingnews. Chữa bệnh đau lưng: Cũng như trên, trộn mật mía với thục địa 16g, đan bì 8g, hoài sơn (củ mài) 12g, sơn thù 8g, nhục quế 6g, phục linh 12g, trạch tả 8g, xa tiền tử 12g, ngưu tất 8g, phụ tử chế 6g. Hỗn hợp đặc sệt này nên tạo thành viên mỗi viên 5g, ngày uống 2 viên chữa dứt tình trạng đau lưng, tỳ hư thận yếu. Ảnh: Benhthuonggap. 4. Đường nâu. Ít ai biết, đường nâu không chỉ dùng giải khát và chế biến món ăn. Nó còn là phương thuốc trị ho cho trẻ hiệu quả. Dùng 1 miếng đường nâu, 2-3 nhánh tỏi, vài lát gừng, một ít nước lọc và đun sôi hỗn hợp này, để nguội cho trẻ uống chữa ho mùa lạnh rất hiệu quả. Ảnh: Loha. Lọc phổi: Với những người hút thuốc lá, hãy dùng đường nâu để lọc sạch phổi mà không tốn xu nào. Cho 400g đường nâu và nước nấu sôi. Khi nước bắt đầu sôi, thêm 400g tỏi và 1 miếng gừng, cuối cùng cho 2 thìa cà phê bột nghệ. Đun nhỏ đến khi lượng nước trong nồi giảm một nửa, để nguội rồi cho vào tủ lạnh. Ảnh: Eassycare. Ngày uống 2 lần sáng thức dậy và sau bữa tối khoảng 2 giờ đồng hồ, mỗi lần 2 muỗng canh. Thực hiện trong 2 tuần sẽ giúp bạn làm sạch phổi khỏi tác hại của thuốc lá cực tốt. Ảnh: Eassycare. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

