Lợi ích của bơ đậu phộng khiến bạn phải kinh ngạc

Bơ đậu phộng chứa lượng protein cao. Protein rất cần thiết cho cơ thể. Bơ đậu phộng còn chứa chất béo không bão hòa đơn rất tốt cho tim mạch, giúp hạ thấp mức cholesterol xấu và thúc đẩy cholesterol tốt. Ăn bơ đậu phộng cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bởi nó chứa chất béo không no giúp cải thiện sự nhạy cảm với insulin. Bơ đậu phộng cũng chứa nhiều vitamin có lợi cho cơ thể. Vitamin A giúp cải thiện thị lực và vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chữa bệnh loét nhanh hơn. Bơ đậu phộng chứa resveratrol, một chất chống oxy hoá, giúp kiểm soát một số loại ung thư, bệnh tim, bệnh Alzheimer và nhiễm nấm. Bơ đậu phộng chứa B-sitosterol, một loại phytosterol có khả năng chống lại bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú. Bơ đậu phộng là một nguồn magiê rất tốt. Magiê là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cơ, xương và miễn dịch trong cơ thể. Nó cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và duy trì huyết áp ổn định. Bơ đậu phộng giàu kali, giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể. Kali không gây áp lực lên máu hoặc hệ thống tim mạch bởi vì nó là chất khoáng thân thiện với tim. Một nghiên cứu phát hiện rằng ăn đậu phộng làm giảm nguy cơ sỏi mật. Bơ đậu phộng có hàm lượng chất xơ cao và khoảng 1 chén chứa 20 gram chất xơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn bơ đậu phộng hỗ trợ giảm cân bởi thực phẩm này giàu protein và chất xơ giúp bạn no lâu. Ăn một thìa bơ đậu phộng hàng ngày sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Giảm cân an toàn với thực phẩm". (Nguồn: VTC)



Bơ đậu phộng chứa lượng protein cao. Protein rất cần thiết cho cơ thể. Bơ đậu phộng còn chứa chất béo không bão hòa đơn rất tốt cho tim mạch, giúp hạ thấp mức cholesterol xấu và thúc đẩy cholesterol tốt. Ăn bơ đậu phộng cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bởi nó chứa chất béo không no giúp cải thiện sự nhạy cảm với insulin. Bơ đậu phộng cũng chứa nhiều vitamin có lợi cho cơ thể. Vitamin A giúp cải thiện thị lực và vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chữa bệnh loét nhanh hơn. Bơ đậu phộng chứa resveratrol, một chất chống oxy hoá, giúp kiểm soát một số loại ung thư, bệnh tim, bệnh Alzheimer và nhiễm nấm. Bơ đậu phộng chứa B-sitosterol, một loại phytosterol có khả năng chống lại bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú. Bơ đậu phộng là một nguồn magiê rất tốt. Magiê là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cơ, xương và miễn dịch trong cơ thể. Nó cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và duy trì huyết áp ổn định. Bơ đậu phộng giàu kali, giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể. Kali không gây áp lực lên máu hoặc hệ thống tim mạch bởi vì nó là chất khoáng thân thiện với tim. Một nghiên cứu phát hiện rằng ăn đậu phộng làm giảm nguy cơ sỏi mật. Bơ đậu phộng có hàm lượng chất xơ cao và khoảng 1 chén chứa 20 gram chất xơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn bơ đậu phộng hỗ trợ giảm cân bởi thực phẩm này giàu protein và chất xơ giúp bạn no lâu. Ăn một thìa bơ đậu phộng hàng ngày sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Giảm cân an toàn với thực phẩm". (Nguồn: VTC)