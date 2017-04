Lôi cuốn tới miếng cuối cùng với 6 món từ ốc bươu vàng

1. Ốc bươu nhồi thịt. Nguyên liệu: Ốc bươu, giò sống, thịt nạc xay, vỏ ốc bươu. Gừng băm, hành tím, nấm mèo, đường, muối, tiêu sọ, sả cây. Ốc bươu ngâm cùng nước vo gạo, ớt cho nhả hết nhớt và bùn đất. Rửa sạch, luộc chín, lấy thịt ốc ra và rửa lại sạch bằng nước cốt chanh với ít muối pha loãng. Ảnh: 2monngonmoingay.com. Vỏ ốc rửa sạch, trụng qua nước sôi, để ráo. Băm nhỏ thịt ốc trộn với giò sống, thịt nạc xay, nấm mèo thái nhỏ và các gia vị cho vừa ăn. Cuốn hỗn hợp thịt ốc vào trong lá sả, cho vào từng vỏ ốc và đem hấp chín. Dọn ốc ra đĩa, ăn kèm với tía tô, rau răm và chén nước mắm gừng. Ảnh: Cooky.vn. 2. Ốc xào chuối xanh. Nguyên liệu: Ốc bươu, chuối xanh, lá lốt, lá tía tô, ớt sừng đỏ, mỡ heo, lạc rang sẵn. Gia vị: Hành khô, tỏi, bột nghệ, muối, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, ớt bột, dầu ăn. Hành khô, tỏi: Làm sạch, băm nhỏ; Ớt sừng: Bỏ cuống, rửa sạch, 3 trái thái lát, 5 trái băm nhỏ. Ngâm ốc vào nước có pha với 5 trái ớt sừng băm nhỏ trong 30 phút cho thật sạch nhớt. Lấy thịt ốc ướp với ½ hành khô, tỏi băm nhỏ, hạt nêm, bột ngọt, bột nghệ, ớt thái lát, dầu ăn, tiêu, ớt bột trong 20 phút. Ảnh: toinayangi.vn. Chuối xanh lột vỏ, cắt khúc, chẻ làm 4 ngâm, vừa sơ chế chuối xanh vừa ngâm vào chậu có nước muối pha loãng; Chần chuối xanh qua nước sôi rồi ngâm chuối vào chậu nước có pha thêm bột nghệ, đến khi gần chế biến thì vớt chuối xanh ra để ráo; Lá lốt, lá tía tô: Nhặt và rửa sạch, để ráo, thái nhỏ; Lạc rang sẵn: xa sạch vỏ, giã nhỏ; Mỡ lợn: Rửa sạch, thái miếng vừa, cho lên chảo, rán kỹ đến khi mỡ ra hết nước, vớt lấy phần tóp mỡ để riêng. Ảnh: toinayangi.vn. Phi thơm hành tỏi băm với ớt bột rồi cho ốc bươu vào xào nhanh tay, ốc vừa chín tới, bạn trút ra đĩa, để riêng; Phi thơm dầu ăn với phần hành tỏi còn lại và ớt bột để món ăn có màu sắc hấp dẫn, cho chuối và nước vào, vặn lửa vừa, nêm hạt nêm, bột ngọt, tiêu vừa ăn; Khi thấy chuối vừa chín, nước hơi cạn bạn cho ốc bươu vào đảo đều tay trong 2 phút, nêm nếm lại cho vừa ăn, cho tóp mỡ, lá lốt, lá tía tô, ½ lạc rang sẵn giã nhỏ vào đảo thêm vài lần nữa rồi tắt bếp. Ảnh: toinayangi.vn. 3. Ốc bươu nướng tiêu. Nguyên liệu: Ốc bươu, sả, rau răm. Gia vị: gừng, ớt, chanh, đường, hạt nêm từ thịt, tiêu sọ. Ngâm ốc trong nước vo gạo một đêm cho sạch nhớt. Tiêu sọ đập dập, trộn chung với hạt nêm từ thịt theo tỉ lệ hai muỗng tiêu một muỗng hạt nêm từ thịt. Cạy miệng ốc, rắc hỗn hợp hạt nêm và tiêu vào từng con ốc, xếp vào nồi đất. Để nồi đất vào xửng hấp cách thủy với lửa vừa khoảng 10 phút là ổ chín. Dọn kèm nước mắm gừng pha chua ngọt và rau răm. Ảnh: nauanngon123.com. 4. Ốc nướng nước mắm. Nguyên liệu: Ốc bươu, nước mắm, tỏi băm, gưng băm, tiêu, đường. Ốc bươu đem về rửa sạch bên ngoài, cho vào chậu ngâm với nước có một trái ớt được đập giập để nhả nhớt trong 2 giờ. Gừng băm, tỏi băm vắt nước hoà với nước mắm, đường và tiêu. Cho hỗn hợp này vào từng con ốc ướp khoảng 15 phút. Sau đó nướng trên lửa than. Ảnh: diendanamthuc.com. 5. Ốc hấp sả, lá chanh. Nguyên liệu: Ốc bươu, sả, lá chanh, ớt, nước mắm, đường. Ốc bươu rửa sạch, ngâm với nước có thêm 1 trái ớt cắt nhỏ để ốc nhả hết bùn, cát. Sả đập dập, cắt khúc, 1 trái ớt còn lại rửa sạch, cắt khúc hoặc sợi. Tiếp theo, cho ốc bươu vào nồi cùng sả cắt khúc, ớt, lá chanh, nước mắm, đường trắng và 1 lít nước, nấu sôi nhỏ lửa. Hấp ốc trong khoảng 10 phút là được. Tắt bếp, cho món ăn ra đĩa, bạn có thể thêm lá chanh và ớt cắt sợi lên món ăn nếu thích. Ảnh: bepgiadinh.com. 6. Bún riêu ốc bươu. Nguyên liệu: Ốc bươu to, bún, cà chua, cua đồng, đậu phụ, chả, tiết lợn, mắm tôm, trứng gà, tía tô, húng quế, húng, rau muống bào, giá, chanh ớt, gừng, me, nước màu điều, dầu ăn, hạt nêm, đường, tiêu, hành tím, tỏi. Cua đồng xay hòa với 2 lít nước, lọc qua rây bỏ phần xác sau đó cho lên nồi nấu sôi với lửa nhỏ. Khi nước gần sôi thì dùng muôi khuấy nhẹ để riêu cua nổi lên trên. Vớt riêu cua ra tô thịt xay sau đó thêm hành tím băm, tỏi băm, đường, hạt nêm, tiêu, muối, đập trứng vào trộn đều để được hỗn hợp riêu cua rồi ướp trong 15 phút cho thấm gia vị. Ảnh: mevidai.vn. Cho riêu cua vào nồi hấp cách thủy trong 12 phút. Nồi nước riêu cua sau khi nấu sôi lại ta cho cà chua chẻ múi cau vào. Nêm mắm tôm, hạt nêm, nấu sôi thì cho màu điều vào, sau đó cho đậu phụ chiên vào nấu chung. Ốc mua về rửa sạch sau đó đập bể vỏ lấy phần ruột ốc rửa sạch cho vào tô. Bắc chảo lên bếp cho dầu ăn phi hành thơm thì cho ốc vào xào thơm sau đó nêm hạt nêm cho vừa vị. Khi ốc thấm đều và vừa vị thì cho 1 nắm tía tô cắt nhỏ vào xào cùng ốc với lửa to và đảo nhanh tay cho tía tô chín tới thì tắt bếp. Ảnh: phununet.com. Gừng gọt vỏ cho vào bát cùng ớt sau đó dùng cối giã thật nhuyễn rồi sau đó cho me ngào và 3 muỗng canh mắm và 2 muỗng canh đường vào dằm me ngào cho đến khi vắt me trơ hột thì bỏ hột. Trình bày và thưởng thức Bún tươi trần qua nước sôi sau đó cho vào tô. Cho riêu cua, ốc xào lên trên. Chan nước riêu ốc lên trên và bày ra bàn cùng dĩa rau thơm, chanh ớt cắt lát. Ảnh: lauocbateo.vn.

