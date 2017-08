Loạt món ăn cực độc vẫn ăn hàng ngày mà không hay biết

Thịt bò hầm khoai tây: khoai tây và thịt bò cần nồng độ của acid dạ dày khác nhau để tiêu hóa. Vì thế khi ăn kết hợp hai thực phẩm này sẽ trở thành món ăn có độc tố gây trở ngại trong tiêu hóa, lâu dài sẽ dẫn đến chứng rối loạn dạ dày-ruột. Hành lá và đậu phụ: đậu phụ chứa nhiều canxi, trong khi hành lá lại chứa nhiều axit oxalic, khi kết hợp hai thực phẩm này với nhau sẽ tạo thành chất kết tủa màu trắng có tên calcium oxalate khiến cơ thể khó hấp thụ canxi. Trứng và sữa đậu nành: protein có trong trứng kết hợp với trypsin có trong sữa đậu nành sẽ làm hỏng dinh dưỡng của cả hai thực phẩm, gây ra chứng đầy bụng, khó tiêu. Nấu trứng thêm bột ngọt: bản thân trứng vốn đã chứa rất nhiều axit glutamic một thành phần có nhiều trong bột ngọt. Vì thế khi nấu trứng đừng cho thêm mì chính vừa làm hỏng vị tự nhiên của trứng vừa không tốt cho sức khỏe Ăn cà rốt và củ cải trắng cùng nhau: củ cải trắng có hàm lượng vitamin C cao trong khi cà rốt có chất phân hủy mang tên enzym ascorbic acid, cách kết hợp này sẽ làm hỏng mất vittamin C có trong củ cải trắng. Hải sản ăn cùng hoa quả: hải sản là thực phẩm giàu đạm và canxi, trái cây chứa acid tannic nếu ăn hai thực phẩm này cùng nhau sẽ làm giảm giá trị của protein trong hải sản. Hơn nữa tannic acid có trong hoa quả kết hợp với canxi trong hải sản sẽ kết tủa khiến tiêu hóa khó khăn, người ăn sẽ có thể gặp triệu chứng đau dạ dày, nôn mửa hoặc các triệu chứng khác. Sữa và nước cam: vừa uống sữa không được ăn cam hoặc uống nước cam bởi protein trong sữa sẽ kết hợp với acid và vitamin C trong cam gây khó tiêu, đầy bụng, chướng bụng thậm chí là tiêu chảy. Uống rượu vang ăn cà rốt: Các chuyên gia ẩm thực Mỹ đã cảnh báo uống rượu vang ăn cà rốt rất nguy hiểm bởi cà rốt là thực phẩm giàu b-carotene gặp rượu sẽ sản sinh ra độc tố gây hại với gan. Rượu trắng và nước ngọt có ga: uống chung hai loại này với nhau sẽ sản sinh ra lượng lớn CO2 gây nguy hiểm cho dạ dày, đường ruột, gan, thận và tim mạch. Ăn thịt không nên uống trà: nếu đã ăn thịt, hải sản và những thực phẩm giàu protein không nên uống trà ngay để tránh bị ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Nguyên nhân là do chất tannin trong trà kết hợp protein trong thịt sẽ tạo ra chất protein axit tanni khiến chất cặn bã lưu lại trong ruột già lâu hơn và gây ra hiện tượng táo bón, thậm chí độc tố sẽ bị hấp thụ ngược trở lại.

